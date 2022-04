Geänderte Öffnungszeiten im Weilburger Oberlahnbad

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Oberlahnbad in Weilburg öffnet seine Türen für private Nutzer ab Montag, 2. Mai, vorläufig erst am Nachmittag. Lediglich die gewohnten "Frühschwimmzeiten" bleiben erhalten. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Voraussichtlich zum Ende der Sommerferien solle aber zu den gewohnten Arbeitszeiten zurückgekehrt werden. "Eine schwierige Gesamtsituation", so Betriebsleiter Holger Branse, "ist für diesen Schritt verantwortlich." Wiederkehrende personelle Ausfälle und die Herausforderungen bei der Personalsuche nennt Branse als Hauptgründe. Bei der Festlegung der neuen Öffnungszeiten sei es besonders wichtig gewesen, dass die Hauptnutzergruppen möglichst wenige Einschränkungen spüren.

Alle Kernangebote

sind gesichert

Schulen erhielten folglich vormittags während der reduzierten Öffnungszeiten exklusiven Eintritt zum Bad. Das Frühschwimmen werde weiterhin dienstags und donnerstags zwischen 6.30 und 8 Uhr angeboten. Wochentags ab 14 Uhr ändere sich am gewohnten Angebot im Oberlahnbad nichts. Alle Kernangebote könnten durch die vorübergehenden Anpassungen gesichert werden.

An den Wochenenden und Feiertagen würden weiter die gewohnten Öffnungszeiten gelten. Zwischen 8 und 21 Uhr könne das Bad besucht werden; die Sauna öffne eine Stunde später. Die kürzeren Badezeiten für den öffentlichen Badegast sollen durch besondere Familienangebote kompensiert werden. An allen Wochenenden und Feiertagen stünden den Besuchern diverse Spielutensilien zur Verfügung. Mindestens zwei Bahnen im Sportbecken blieben aber ambitionierten Schwimmern vorbehalten.

Für die Nutzung des Bades finde aktuell kein Online-Ticketverkauf mehr statt. Karten für das Oberlahnbad könnten am Verkaufsautomaten im Foyer des Bades gekauft worden. Die Vorlage eines aktuellen Corona-Tests sei nicht mehr erforderlich. Ab 2. Mai seien Bad und Sauna neben dem Frühschwimmen montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr sowie an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Das Restaurant sei an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet, montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr.