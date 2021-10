Geklauter Audi landet am Baum

Jetzt teilen:

WEILBURG/LIMBURG/BESELICH - Ein aus einer Limburger Autowerkstatt geklauter Audi ist wieder aufgetaucht - demoliert an einem Baum zwischen Gaudernbach und Schupbach. Dort konnten die Polizisten gleich noch ein paar andere Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer einleiten.

Am frühen Sonntagabend kollidierte ein 18-Jähriger mit dem zuvor entwendeten Auto auf der Landesstraße 3322 mit einem Baum und wurde leicht verletzt. Aktuellen Ermittlungen zufolge, so schreibt die Polizei, fuhr der 18-jährige Fahrer mit dem geklauten Audi A3 auf der L 3322 aus Richtung Gaudernbach kommend in Fahrtrichtung Schuppach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und setzte sein Fahrzeug gegen einen Baum.

Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten nicht nur auf den entwendeten Wagen aufmerksam, sondern fanden auch Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum beim Fahrer. Außerdem, so die Polizei, habe der junge Mann gar keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 18-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Inwiefern der Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Limburger Autowerkstatt steht, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Limburg zeigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem wohnsitzlosen 18-Jährigen eine Sicherheitsleistung erhoben.