Geklauter Zigarettenautomat taucht im Wald wieder auf

Unbekannte stehlen in Mengerskirchen einen Zigarettenautomaten, leeren ihn und legen ihn in einem Waldstück ab. Die Polizei sucht Zeugen, die das beobachtet haben könnten. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Ein zuvor in Mengerskirchen gestohlener Zigarettenautomat ist später in einem Wald gefunden worden - natürlich ohne die darin befindlichen Zigarettenpäckchen. Nun setzt die Polizei bei der Suche nach den Tätern auf die Hilfe eventueller Zeugen.

Gestohlen worden ist der Automat laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum von Dienstag, 12. April bis Mittwoch, 13. April, 8 Uhr in der Hauptstraße in Mengerskirchen. Kurz darauf wurde er in einem Waldstück zwischen Merenberg und Waldernbach aufgebrochen zurückgelassen. Am Mittwochmorgen meldete sich der Jagdpächter des zuständigen Waldgebietes und gab an, er habe einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten aufgefunden.

Jagdpächter findet

den Automaten

Die Polizei stellte fest, dass es sich bei diesem um den in der Hauptstraße gestohlenen handelt. Die Täter hatten den Automaten aufgebrochen, um an die Zigarettenpäckchen zu kommen.

Die Polizeistation Weilburg sucht nun unter Telefon 0 64 71-9 38 60 Zeugen, die den Diebstahl oder das Ablegen des Automaten beobachtet haben.