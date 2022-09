Geklautes Auto wiedergefunden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL-WIRBELAU - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Wirbelau ein Auto gestohlen worden; es konnte noch am Morgen wieder gefunden werden.

Ein 18-Jähriger hatte einen grauen Skoda Fabia in der Backhausstraße abgestellt, diesen aber nach Angaben der Polizei nicht verschlossen. Als er am Mittwochmorgen zu dem Abstellort kam, musste er feststellen, dass der Wagen nicht mehr dort stand. Vermutlich hatte er die Fahrzeugschlüssel stecken lassen. Zusammen mit der Polizei wurde die Umgebung nach dem Skoda abgesucht.

Dieser konnte schließlich, mit anderen Kennzeichen am Fahrzeug, gefunden und sichergestellt werden. Hinweise zum Fahrer oder Dieb des Skoda Fabia in Wirbelau erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431-91400.