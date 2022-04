Gerd-Sonnleitner-Preis für Torben Eppstein aus Weilmünster

Gerd Sonnleitner (l.) Nikola Steinbock (2.v.r.) und Joachim Rukwied (r.) übergeben den Preis an Torben Eppstein. Mit dabei sind Elisabeth Michlmayr und Tochter Viktoria. Foto: Rentenbank

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Jedes Jahr zeichnet die landwirtschaftliche Rentenbank junge Menschen unter 35, die sich in besonderer Weise für den Interessenausgleich im ländlichen Raum einsetzen, mit dem Gerd-Sonnleitner-Preis aus. In diesem Jahr hat die Jury von Torben Eppstein aus Weilmünster ausgewählt.

Der 28-jährige Agrarbetriebswirt engagiert sich als Agrarsprecher der Hessischen Landjugend für die Belange der Junglandwirte in Hessen. Im vergangenen Jahr hat er in dieser Funktion an einem "Runden Tisch" maßgeblich daran mitgewirkt, eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Landwirtschaft, dem Naturschutz, dem Hessischen Umweltministerium und dem Ministerpräsidenten des Landes Hessen zu erarbeiten. In deren Rahmen werden gemeinsame Ziele für die zukünftige Entwicklung der Agrarpolitik festgeschrieben und gleichzeitig etwa 15 Millionen Euro für Natur- und Umweltschutzleistungen Hessischer Landwirtinnen und Landwirte bereitgestellt. Eppstein konnte neben seiner fachlichen Expertise vor allem mit seinem hohen persönlichen Engagement und seiner Leidenschaft für eine sichere Zukunft der Landwirtschaft überzeugen.

Er ist seit über zehn Jahren Mitglied der Hessischen Landjugend und seit 2019 im Agrarausschuss der Hessischen Landjugend. Seit Februar 2021 steht er dem Ausschuss als Agrarsprecher vor. In dieser Position ist er, neben dem Landesvorsitzenden, erster Ansprechpartner für alle Agrarfragen bei der Landjugend. Der Agrarsprecher vertritt die Hessische Landjugend in verschiedenen Gremien - wie dem Landesagrarausschuss, dem Plenum des "Runden Tischs Tierwohl" sowie Kuratorien und Ausschüssen des Landesbetriebes Landwirtschaft und des Hessischen Bauernverbandes.

Darüber hinaus wirkt Eppstein seit Jahren in seiner Landjugendortsgruppe Limburg-Oberlahn gestaltend mit. Er ist dort seit 2019 Vorsitzender, zuvor war er Kassierer. Diese Position hatte er auch vor der Fusion der beiden Gruppen mehrere Jahre in der Landjugendgruppe Oberlahn. Die Ortsgruppe Limburg-Oberlahn hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer der mitgliederstärksten und aktivsten Ortsgruppen der Hessischen Landjugend entwickelt.

Nikola Steinbock, Vorstandssprecherin der Rentenbank, Bauernpräsident Joachim Rukwied und Gerd Sonnleitner, Ehrenpräsident des Deutschen Bauernverbandes, überreichten Eppstein den mit 3000 Euro dotierten Preis in Berlin. Sonnleitner würdigte Eppstein als engagierten Junglandwirt, dessen Beteiligung an der Kooperationsvereinbarung einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes geleistet habe.

"Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich deutschlandweit für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft engagieren. Dass ich es nun bin, der heute ausgezeichnet wird, erfüllt mich mit Stolz", sagte Eppstein.

Auch auf lokaler Ebene vielfach engagiert

"Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, gleichzeitig freut mich sehr, dass unser Engagement auf diese Weise auch medial gewürdigt wird." Für ihn seien vor allem sichere Zukunftsaussichten wichtig, bei denen Landwirte investieren können, ohne Angst haben zu müssen, dass veränderte Auflagen die Planungen unmöglich machen. Zugleich sei wichtig, dass Natur- und Umweltschutz dabei nicht zu kurz kommen.