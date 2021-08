Geschäfte sind ein Stück Lebensqualität

Erinnerung an vergangene Zeiten und volle Innenstädte: Die Limburger City war am Allerheiligentag 2005 von Einkäufern überlaufen. Mit "Heimat shoppen" will die IHK nun zeigen, wie wichtig angesichts zunehmender Online-Einkäufe das Shopping vor Ort für die Lebensqualität in den Zentren ist. Archivfoto: Dieter Fluck