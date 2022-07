Geselligkeit und die "Rollator Gang" aus Winkels

Helga und Norbert Radu aus Winkels blicken auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück. Foto: Jürgen Radu

MENGERSKIRCHEN-WINKELS - In Winkels, in der Altwies, feiern Helga und Norbert Radu am Donnerstag, 28. Juli, ihre Diamanthochzeit.

Norbert Radu wurde 1939 in Winkels geboren. Er machte in Weilburg eine Lehre als Schlosser und arbeitete zunächst in seinem erlernten Beruf bei den Farbwerken in Höchst und der Firma Ton-Schmidt in Winkels. Dann wechselte er in die Holzbranche zur Firma BuS in Mengerskirchen. Für diese war er viel unterwegs und baute Büromöbel bei den Kunden auf. Im Jahr 2000 ging er in Rente.

Helga Radu wurde 1942 in Herzogsdorf im Kreis Römerstadt, im heutigen Tschechien geboren. Kurz darauf musste sie mit ihrer Familie vor dem Krieg fliehen. Sie strandete in Rückershausen. Nach dem Besuch der Handelsschule in Weilburg erlernte sie den Beruf der Hauswirtschafterin. Später arbeitete sie im Dorfladen bei "Beste", dann in Weilburg als Hauswirtschafterin und lange Jahre bei der Firma Techem in Odersbach im Büro.

Das Paar lernte sich auf der Kirmes in Rückershausen beim "Hecketanz" kennen. Nach einem Wiedersehen nach einem Jahr begann ihre große Liebe. 1962 wurde geheiratet. Das Paar wohnte zunächst zur Miete in Löhnberg und Winkels, ehe es 1968 das Eigenheim nahezu vollständig in Eigenleistung baute. Die Kinder Michaela und Jürgen wurden geboren.

Norbert Radu spielte lange Zeit Fußball beim TuS Winkels. Bekannt ist er auch durch Vorträge und Gesang bei der Winkelser Fastnacht. Helga Radu engagierte sich schon früh mit anderen Vertriebenen für das Gedenken an die alte Heimat. Mehrere Besuche dort folgten. In den 1990er-Jahren gründeten sich die "Stockbirncher", zunächst als Volkstanzgruppe, später als Mundartgruppe mit Auftritten hessenweit. Viele Reisen, Ausflüge und Gruppenfahrten belebten für das Paar die vergangenen Jahre.

Gesundheitliche Einschränkungen verhindern inzwischen größere Aktivitäten, trotzdem wird die Geselligkeit mit Familie, Nachbarn und Freunden großgeschrieben. Die Spaziergänge mit der "Rollator-Gang" sind fester Bestandteil des Tages.

Mit dem Diamantpaar feiern die Tochter Michaela mit Mann Wolfgang, Sohn Jürgen mit Frau Claudia sowie die Enkel Benedikt mit Franzi, Carolin mit Jan-Eric, Natalie und Jonathan.