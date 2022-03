Gesundheitsamt Limburg-Weilburg: Positiv-Bescheinigung online

Wer im Landkreis Limburg-Weilburg positiv getestet ist, kann den vorläufigen Nachweis auf der Homepage des Kreises runterladen. Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Das Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg macht darauf aufmerksam, dass auf der Homepage des Landkreises eine vorläufige Bescheinigung für positiv getestete Personen zur Verfügung steht.

Diese vorläufige Bescheinigung sei gültig zusammen mit einem ersten positiven Testergebnis - egal, ob dies ein Selbsttest, ein Antigen-Test an einer Bürgerteststelle oder ein PCR-Test sei.

Die Berechnung der Quarantänedauer von zehn Tagen beginne mit dem Abnahmetag des positiven Testergebnisses. Eine Freitestung sei sieben Tage nach dem ersten positiven Test möglich. Die Coronavirus-Basisschutzverordnung des Landes Hessen verpflichte nach einem positiven Antigentest zur Durchführung eines PCR-Tests.

Die vorläufige Bescheinigung könne von positiv getesteten Personen handschriftlich ausgefüllt werden, damit beispielsweise Nachweispflichten gegenüber dem Arbeitgeber erfüllt werden können.

Grundsätzlich gilt: Wer symptomatisch erkrankt ist, muss sich wegen einer Krankmeldung mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen. Zu einem späteren Zeitpunkt werde das Gesundheitsamt den endgültigen Quarantänehinweis übersenden. Aufgrund der Rechtslage bedürfe es keines Quarantänebescheides.

Genesenenzertifikate von Apotheken oder Hausärzten

Auch zur Erstellung eines Genesenennachweises sei ein PCR-Test zwingend notwendig, so das Gesundheitsamt. Genesenenzertifikate gibt es nach Vorlage des PCR-Testergebnisses in jeder Apotheke oder beim Hausarzt. Das Gesundheitsamt selbst kann keine elektronischen Zertifikate erstellen, da es nicht an das entsprechende System angebunden ist.