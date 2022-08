Gewässerexperte: Zustand der Lahn ist desolat

Deutlich gesunkener Pegelstand: die Lahn in Runkel mit Blick auf die Burg. Foto: Christiane Müller-Lang

LIMBURG-WEILBURG - Wer in diesen Tagen an oder auf der Lahn unterwegs ist, der kann es sehen und manchmal sogar riechen. Auch dieser Fluss hat unter der Hitze und den wenigen Niederschlägen der vergangenen Monate gelitten. Ist die Wasserqualität der Lahn tatsächlich so schlecht, wie es den Anschein hat?

"Die Lahn ist in einem desolaten Zustand", sagt Matthias Zenkert, Vorsitzender des Fischerei-Sportvereins Oberlahn. Durch die Hitze hätten sich sehr viele Braunalgen gebildet, die einen Geruch nach faulen Eiern verbreiten würden. Zudem werde der Fluss ausgebeutet. "Nur Angler machen sich über die Wasserqualität Gedanken", bedauert Matthias Zenkert. Der Anteil an Mikroschadstoffen sei zu hoch - und dies schade vor allem den Fischen. "In die Lahn fließen zu viele Schadstoffe. Der Fluss müsste viel besser geklärt werden", fordert Matthias Zenkert. Ein zusätzliches Problem seien in seinen Augen manche Bootsausflügler, die sich auf ihren Touren über die Lahn nicht nachhaltig verhielten und zu viel Unrat hinterließen.

Unter dem mittleren Niedrigwasserabfluss

"Oft sind es Städter, die keinen Bezug zu Natur mehr haben und mit einer dicken, aufgedrehten Musikbox auf der Lahn unterwegs sind. Das hat mit Erholung in der Natur nichts zu tun", so Matthias Zenkert.

Deutlich gesunkener Pegelstand: die Lahn in Runkel mit Blick auf die Burg. Foto: Christiane Müller-Lang Deutlich gesunkener Pegelstand: die Lahn mit schlängelnden Kanufahrern und der Burg Schadeck im Hintergrund. Foto: Christiane Müller-Lang Ende Februar führt die Lahn in Weilburg deutlich mehr Wasser... Foto: Henning Schenckenberg ... als nach Monaten der Trockenheit Ende August. Foto: Henning Schenckenberg

Auch die Kreisverwaltung bestätigt auf Nachfrage dieser Redaktion, dass die fehlenden Niederschläge der Lahn zugesetzt hätten. Der Durchfluss am Pegel in Kalkofen sei mit rund 9 Kubikmetern pro Sekunde bereits unter dem mittleren Niedrigwasserabfluss von 10 Kubikmetern pro Sekunde - normal sei ein Wert von 45 Kubikmetern pro Sekunde. Aufgrund der Stauregulierung großer Abschnitte sei dieser geringe Wasserdurchfluss nicht immer sichtbar. "Den Lahnanliegern dürfte die geringe Fließgeschwindigkeit dennoch bereits aufgefallen sein", so ein Sprecher des Landkreises.

Noch dramatischer sei die Lage bei einigen anderen Gewässern im Kreis. Viele seien bereits trockengefallen. Selbst die größeren Nebengewässer der Lahn wie der Emsbach, die Weil oder der Elbbach wiesen nur noch geringe Wasserdurchflüsse auf - nach aktuellen Pegelmessungen führten beispielsweise die im Taunus entspringende Bäche Emsbach und Weil nur noch 0,2 Kubikmeter pro Sekunde ab, der im Westerwald entspringende Elbbach rund 0,5 Kubikmeter pro Sekunde.

Auch die Wassertemperaturen seien, so der Sprecher des Kreises, deutlich erhöht. Bei den Nebengewässern der Lahn liege die Wassertemperatur knapp unter 20 Grad, die Lahn habe am Pegel in Oberbiel bereits eine Wassertemperatur von 22,7 Grad erreicht.

"Die Wassertemperaturen in Fließgewässern werden vor allem durch die Lufttemperatur und den Durchfluss im Gewässer beeinflusst. Sommerlich hohe Lufttemperaturen und Strahlung führen in Verbindung mit geringen Durchflüssen zu höheren Wassertemperaturen", erläutert der Kreis-Sprecher. Als Folge dieser Temperaturen könne das ökologische System aus dem Gleichgewicht geraten - bis hin zum Fischesterben.

Wassertemperaturen deutlich erhöht

Ganz so weit ist es in der Lahn zum Glück noch nicht. "Noch kommen die Fische zurecht", sagt Günter Teschke, Gewässerwart des Fischereisportvereins Oberlahn. Denn immerhin seien die Nächte relativ frisch, sodass sich das Wasser abkühle und mehr Sauerstoff binden könne. Viel gefährlicher als die aktuelle Wetterlage sei für die Fische ein langer und kalter Winter. Dann nämlich könne sich im Wasser überhaupt keine Nahrung bilden.