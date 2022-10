Glasbläser arbeiten international

Jetzt teilen:

WEILBURG - "Herbie" ist bei den meisten Glasbläsern "everybodies darling" (übersetzt: Jedermanns Liebling). "Herbie" wurde nach seinem Erschaffer Herbert Arnold aus Weilburg benannt und ist ein Brenner für die Glasbearbeitung - und nahezu jeder Glasbläser und jede Glasbläserin kennt ihn. Herbie hatte jetzt einer seiner großen Auftritte in Weilburg.

Das Weilburger Unternehmen Arnold war Gastgeber der Fachtagung und gleichzeitig des Jubiläums des "Verbandes Deutscher Glasbläser, VDG". Zum 50. Geburtstag waren rund 250 Glasbläser, Mitglieder und Freunde des Verbands aus vielen Länder dieser Welt. Die Teilnehmer mit der weitesten Anreise kamen aus Japan.

Die Firma Arnold als einer der führenden Hersteller von Brennern, Werkzeugen und Maschinen unter anderem für die Glas- und Quarzglasverarbeitung war Austragungsort für Workshops, Vorträge und Ausstellungen. Das Unternehmen unterstützt den VDG schon seit seiner Gründung und zählt zu seinen wichtigsten Förderern.

Peter Schweifel, der Vorsitzende des VDG, schrieb in der Jubiläumsbroschüre: "Ich kann die aktuelle Situation (wie die Ukraine etwa) nicht außer Acht lassen - trotz aller Begeisterung über 50 Jahre VDG und bei allem Stolz über das Internationale Jahr des Glases 2022." So habe man sich erfolgreich bemüht, Kontakte zu Glasbläsern aus östlichen Ländern herzustellen, damit diese sich ebenfalls präsentieren könnten. Beispielsweise aus den baltischen Ländern, aus Polen und der Ukraine. Man werde nicht aufgeben und weiterhin den Kontakt zu allen Glasbläsern suchen.

Natürlich ist der

Krieg ein Thema

Das "Internationale Jahr des Glases" 2022 sei mehr als überfällig gewesen, so Schweifel, und verpflichte geradezu zur Zusammenarbeit. Das Motto des Internationalen Jahres laute "United in Glass" - Vereint im Glas. Das sei Hoffnung und Aufgabe zugleich. "Wir leben ein geeintes Europa vor, bei allen Gegensätzen, denn nur darüber können wir voneinander lernen", so Peter Schweifel.

Auch Probleme wurden benannt, die die Glasbläserberufe vor allen in ihren Anfangsjahren mit sich brachten. So etwa die Asbestose, an der heute noch viele ältere Glasbläser leiden, weil sie Asbeststaub eingeatmet haben. Ein Schwerpunkt der Fachtagung betraf daher auch berufsbedingte Erkrankungen.