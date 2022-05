Glasfaserausbau in Merenberg hat begonnen

Symbolischer Spatenstich für den Glasfaserausbau mit (v.l.): Piero Irrera, Martin Rudersdorf, Bürgermeister Oliver Jung, Friedhelm Meuser und Thorsten Bahl. Foto: Klaus-Dieter Häring

MERENBERG - Mit einem symbolischen ersten Spatenstich hat der Glasfaserausbau in Merenberg im Schatten der Burgruine begonnen. Piero Irrera, Regionalleiter Mitte der Deutsche GigaNetz, verglich das Projekt von der Bedeutung her mit dem früheren Anschluss der Dörfer an das Schienennetz.

Über 40 Prozent der Merenberger hätten sich für einen Anschluss entschieden. Er gehe davon aus, dass es am Ende 60 Prozent sein werden.

40 Kilometer Kabel

sind zu verlegen

Es gelte, die Bürger mitzunehmen, um im Oktober sagen zu können, "wir sind durch". Laut Projektleiter Thorsten Bahl müssen 40 Kilometer Kabel verlegt werden, um die rund 1000 zukünftigen Kunden anschließen zu können.

Für die Bürger beginnt nun der sichtbare Teil des Infrastrukturvorhabens. Zunächst werden straßenweise Rohrsysteme in Merenberg verlegt und Verteilerkästen aufgebaut. Parallel dazu erfolgt die Einrichtung der Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten finden meist auf Gehwegen statt, sodass der Verkehr kaum tangiert wird.