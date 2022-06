Glücksbringer und Schädlingsbekämpfer

Jetzt teilen:

Sie sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch ziemlich nützlich und daher in allen Gärten gern gesehene Gäste: die Marienkäfer, die als auch als Glückskäfer bezeichnet werden. Nützlich ist das Tierchen, weil Blattläuse für den kleinen Käfer eine wahre Delikatesse sind. Gut 100 bis 150 davon kann ein einzelnes dieser Tiere pro Tag vertilgen. Seinen Namen hat das gepunktete Insekt übrigens von der Jungfrau Maria. So glaubte man früher, die Käfer seien im Auftrag Marias in der Schädlingsbekämpfung im Einsatz. Zudem sollten sie auch vor Unheil jeder Art schützen. Dieses Exemplar hat Regine Völpel aus Weilmünster vor die Kameralinse bekommen. Foto: Regine Völpel