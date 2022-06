Gottesdienst für Jugendreferenten in Weilburg

Die Kinder der FeG Weilburg haben den Gottesdienst für den neuen Jugendreferenten mitgestaltet und genießen hinterher Spaß und Spiel im Freien. Foto: FeG

WEILBURG - In einem von zahlreichen Kindern mitgestalteten Gottesdienst wurde Valentin Späth in der Freien evangelische Gemeinde (FeG) Weilburg in sein Amt als Jugendreferent eingeführt.

Späth kommt ursprünglich aus Fellbach bei Stuttgart und hat dort bereits in der christlichen Jugendarbeit Erfahrungen sammeln können. Er studiert in Gießen an der Freien Evangelischen Hochschule Theologie und wird in der Gemeinde in einer Nebentätigkeit arbeiten.

Viele gute Wünsche wurden Valentin Späth im Rahmen des Gottesdienstes weitergegeben. Die Kinder übergaben ihm Luftballons mit angehängten guten Wünschen, die sie selbst formuliert hatten. Martin Bork, Bereichsleiter für die Kinder- und Jugendarbeit, wünschte Späth, dass er Spuren im Leben von Kindern durch seine Tätigkeit hinterlässt.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden alle Besucher zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Bei Würstchen vom Grill hatten Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, Valentin Späth etwas näher kennenzulernen.

Schwerpunkt wird die Leitung der Jungschar-Arbeit

Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird die Leitung der Jungschar-Arbeit sein. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist im Gemeindehaus der FeG, Limburger Straße 34a in Weilburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen unter https://weilburg-feg.de oder per Mail an valentin.spaeth@ weilburg-feg.de.