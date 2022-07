Göttinger Symphonieorchester spielt neben dem Limburger Dom

650 Stühle stehen für das Publikum auf dem Limburger Domplatz vor der Bühne zur Verfügung. Das Konzert ist ausverkauft und das Publikum zeigt sich dankbar für einen überzeugenden Auftritt des Göttinger Symphonieorchesters. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Um 22 Uhr verbeugten sich die Musiker und das Publikum spendete reichlich Applaus. Fast zwei Stunden das Göttinger Symphonieorchester im Rahmen der Weilburger Schlusskonzerte auf dem Platz vor dem Limburger Dom gespielt. Mit den letzten Tönen von Maurice Ravels "Bolero" endete ein beeindruckender musikalischer Abend auf der Limburger Domplatte.

Manchmal passt eben alles zusammen: Wolkenloser Himmel, beeindruckender Sonnenuntergang, 650 besetzte Sitzplätze, ein spielfreudiges Orchester mit Nicholas Milton als Dirigenten, der durchaus Qualitäten als Entertainer zeigte, und ein musikalisches Programm mit Ludwig van Beethoven 7. Sinfonie, Gershwins "Ein Amerikaner in Paris" sowie Ravels "Boléro".

Was die Musik des Abends miteinander verband, ist das Motiv des Tanzens. Wie Milton dem Publikum erläuterte, hat Richard Wagner Beethovens 7. Sinfonie als "Apotheose des Tanzes" bezeichnet.

Den Duft von frischen Croissants erklingt

Tanzend, zumindest zeitweise, läuft auch Gershwin als Amerikaner durch Paris, lässt musikalisch den Duft von frischen Croissants erklingen, macht Paris durch das Hupen der Taxis (an dem Abend natürlich mit original französischen Hupen) hörbar. Und Maurice Ravel hat seinen "Boléro" gleich für eine Tänzerin geschrieben. Und dieses Stück, das aus ständigen Wiederholungen bestehe, erhalte seinen Reiz durch seine wechselnde Orchestrierung, so der Hinweis des Dirigenten.

"Wir sind stolz und froh darüber, heute zum ersten Mal vor Ihnen auf dem Limburger Domplatz zu spielen", sagte Dirigent Nicholas Milton im Namen seines Orchesters. Das bot zahlreiche Musikerinnen und Musiker auf. Deshalb war gegenüber den Vorgängerkonzerten eine größere Bühne notwendig.

CDs zum Sonderpreis für

das Limburger Publikum

Dafür strahlte schon die Bühne Optimismus aus, war doch gleich auf eine Überdachung verzichtet worden. Milton zeigte sich von der Atmosphäre neben dem Dom und über der Stadt sehr angetan. Lediglich der Wind stellte zumindest vor der Pause einige Herausforderungen. Jedes Umblättern der Notenblätter war ein kleines Wagnis.

Und dann gab es in der Pause die tatsächliche oder vermeintliche Schlange vor der Toilette. Zumindest verkündete Milton nach Rückkehr an seinen Platz vor dem Orchester, dass er versprochen habe, aufgrund dieser Wartezeiten mit der Fortführung des Programms zu warten. Was er auch tat. Die Pause nutzte er für einen kleinen Werbeblock und wies auf die neue Einspielung von Brahms-Werken des Göttinger Symphonieorchesters hin. Die gab es für das Limburger Publikum zu einem Sonderpreis als CD zu kaufen.

Aber auch das fügte sich in seiner Art in einen Abend ein, der den Frauen und Männer sowohl vor als auch auf der Bühne Freude bereitet hat. Zwei kleine Wermutstropfen: Es gab keine Zugabe, dafür jedoch bei Beethovens 7. Sinfonie nach jedem Satz "Zwischenapplaus".