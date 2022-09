Gräveneck feiert drei Tage Dorffest

Auf dem Festplatz feiert Gräveneck das Dorffest: Die Sportler vom Turn- und Sportverein sowie die Dorfjugend haben es organisiert. Foto: Wilfried Volz

WEINBACH-GRÄVENECK - Weinbach-Gräveneck (red). Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Grävenecker zwar keine Kirmes, dafür aber ein Dorffest gefeiert. Der TuS Gräveneck und die Dorfjugend richteten das erste Dorffest aus.

Das Fest sei wesentlich abgespeckt gegenüber einer "klassischen" Kirmes gewesen, sagt Wilfried Volz, Schriftführer beim Tus. Im Zelt und draußen kamen viele Besucher aller Altersgruppen zusammen. Stimmungsvolle Musik für alle lieferte die Dorfjugend mit Musik aus der Konserve.

Einige Elemente der herkömmlichen Kirmes wurden beibehalten: So fand am Sonntagvormittag der ökumenische Gottesdienst im Zelt statt und auch ein "Kirmeszug" in Gestalt eines Korsos des Traktorclubs mit fröhlich feiernden Dorfjugendlichen in einigen angehängten Wagen bewegte sich durch Grävenecker Straßen.

Der Montag stand im Zeichen des traditionellen Frühschoppens, der bis in die späten Abendstunden andauerte und auch zahlreiche auswärtige Gäste anzog.

"Wichtig für den Zusammenhalt"

"Nachdem die letzte Kirmes schon drei Jahre zurückliegt, war dieses Dorffest ungemein wichtig für den Zusammenhalt und die Veranstaltung sorgte auch für eine willkommene Abwechslung vom Alltag.

Das Fazit der dreitägigen Veranstaltung ist also durchweg positiv. Vielleicht wird im nächsten Jahr wieder die gewohnte Zeltkirmes stattfinden, falls die äußeren Rahmenbedingungen dies zulassen", so Wilfried Volz.