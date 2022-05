Großes Interesse an Gewerbeflächen in Limburg

Die Erschließungsarbeiten in dem Bereich "Im Mergel" sind in vollem Gange: Der Limburger Magistrat legt in der kommenden Stadtverordnetenversammlung nun eine Empfehlung zum Verkauf von acht gewerblich nutzbaren Grundstücken vor. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Grundstücke mit einer gewerblichen Nutzung sind in Limburg begehrt - schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das zeige sich aktuell auch bei den Flächen in dem Gebiet "Im Mergel" in Ahlbach. Der Magistrat empfehle den Verkauf von acht Grundstücken im Mischgebiet an entsprechende Interessenten. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in ihrer nächsten Sitzung über die empfohlenen Veräußerungen.

Es gehe um acht Grundstücke mit einer Größe zwischen 800 und 3142 Quadratmetern. Der Magistrat habe dem Verkauf der Grundstücke an Bewerber zugestimmt, die ganz unterschiedliche Branchen repräsentieren. Es gehe um Gewerbetreibende und Unternehmen aus der Automobilbranche, aus der Werbetechnik und der Lebensmittelbranche sowie aus dem Handwerk.

Teilweise ist auch Wohnnutzung vorgesehen

Die dort vorgesehenen Gebäude umfassten Büro-, Lager- und Produktionsflächen und sähen teilweise auch eine Wohnnutzung vor. Für die Grundstücke seien jeweils auch Ersatzbewerber bestimmt worden, sollte der Verkauf an die Erstbewerber nicht zustande kommen. Für alle Bewerber gelte die Auflage, mit ihrem Vorhaben innerhalb der nächsten zwei Jahre zu beginnen. Im Preis für die Grundstücke seien die Kosten für die Erschließung und die Ausgleichsmaßnahmen mit enthalten. "Wir können leider nicht alle Interessenten mit Grundstücken bedenken. Das Interesse und die die damit verbundene Nachfrage übersteigt bei Weitem das Angebot in der Stadt", macht Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) deutlich.

Für die nun zu vergebenden acht Grundstücke habe es über 40 Bewerber aus ganz unterschiedlichen Branchen gegeben. Die Nachfrage bleibe auf einem hohen Niveau. Noch zwei weitere Gewerbegrundstücke könnten in dem Bereich vergeben werden, da diese Fläche nicht - wie zunächst angedacht - für den Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses benötigt werde. Auch Wohngrundstücke seien noch zu vergeben.

Der Bebauungsplan für das Gebiet "Im Mergel" hat im März 2020 Rechtskraft erlangt. Ein bereits verkauftes Grundstück werde schon bebaut, dort entstehe unter anderem ein Nahversorgungsmarkt. Die größte Fläche des Areals werde künftig dem Unternehmen Sodastream als Standort für Verwaltung und Produktion zur Verfügung stehen. Auch diese Grundstücke seien durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bereits vor Monaten verkauft worden.

Verkaufsempfehlungen habe der Magistrat auch noch für zwei Gewerbeflächen im ICE-Gebiet ausgesprochen. Zum einen gehe es um ein knapp 1500 Quadratmeter großes Grundstück, das an einen Interessenten aus der Region veräußert werden solle.

Auf dem Areal solle ein sechsgeschossiger Komplex entstehen, der Restaurant und Hotel beherbergen soll und zudem noch Flächen für Büros beinhalte. Ein Grundstück ähnlicher Größe solle mit einem Ärzte- und Geschäftshaus bebaut werden, das zudem noch eine Apotheke enthalten soll. Beide Bauvorhaben bekämen jeweils eine Tiefgarage.

Zwei Jahre nach dem Verkauf der Grundstücke - auch hier muss die Stadtverordnetenversammlung noch darüber befinden - müsse mit der Umsetzung der Projekte begonnen worden sein.