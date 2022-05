h-Moll-Messe erklingt in Hadamar

Ein früheres Konzert in dieser Formation in der Kirche St. Johannes Nepomuk. Foto: Torsten Ganske.

HADAMAR - Die Kirche St. Johannes Nepomuk in Hadamar wird am Samstag, 14. Mai, wieder zum Konzertort. Das Mittelhessische Kammermusikensemble und die Kantorei des evangelischen Dekanats Runkel führen von 19 Uhr an die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach auf.

Unter der Leitung von Dekanatskantor Martin Buschmann und mit Unterstützung der Kulturvereinigung Hadamar sowie der örtlichen Kirchengemeinden wagen sich Instrumentalisten und Sänger damit an eines der bedeutendsten geistlichen Werke der europäischen Kompositionskunst heran.

Die h-Moll-Messe ist Bachs letztes Chorwerk. An den verschiedenen Bestandteilen arbeitete er von 1724 bis 1749. Damit stellt die Messe zugleich einen Überblick über eine wichtige Schaffensphase des 1750 verstorbenen Komponisten dar. Sie wird vielfach als das größte Meisterwerk Bachs bewertet.

Komposition mit ökumenischem Ansatz

Eine Besonderheit ist neben der hohen technischen Vollendung die herausgehobene Bedeutung der Instrumentalisten, die anders als in früheren Messen deutlich aus ihrer Rolle als bloße Begleitung von Chor und Solisten heraustreten. Darüber hinaus ist die Messe strikt ökumenisch ausgelegt und entspricht sowohl protestantischen als auch katholischen Gottesdiensten. Sie gilt trotz ihres hohen musikalischen Anspruchs als das am häufigsten aufgeführte Werke Bachs.

An dem Konzert in Hadamar wirken als Solisten Annika Stegger (Sopran), Lydia Bryngelsson (Alt), Christian Sturm (Tenor) und Emanuel Fluck (Bass) mit. Annika Stegger studiert Gesang mit dem Schwerpunkt Oper und Konzert an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Sie ist Mitglied im Deutschen Jugendkammerchor und Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands Köln.

Lydia Bryngelsson hat Gesang am Konservatorium Leipzig und an der Universität Stavanger studiert. Sie wirkt neben zahlreichen Auftritten im deutschsprachigen Raum insbesondere an Konzert- und Opernhäusern in Skandinavien. Christian Sturm hat Gesang unter anderem in Graz und München studiert. Er war lange Ensemblemitglied der Wuppertaler Bühnen und ist für sein häufiges Mitwirken am Richard Wagner-Festival Wels bekannt. Emanuel Fluck stammt aus Limburg und erhielt seine frühe musikalische Ausbildung bei den Limburger Domsingknaben. Er studierte an den Musikhochschulen Mainz und Stuttgart. Fluck ist Mitglied des Chors der Deutschen Oper am Rhein.

Das Konzert in der Kirche St. Johannes Nepomuk beginnt am 14. Mai um 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Eintrittskarten sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Schreibwaren Dutell, Gymnasiumstraße 6, und Buchhandlung Hämmerer, Schulstraße 9, in Hadamar; DGS Markt, Mainzer Landstraße 19, in Niederhadamar; "Buch & Tee", Rathausstraße 2, in Elz und Juwelier Doris Wagner, Bahnhofstraße 8-10, in Limburg.

Im Vorverkauf kosten die Karten 20 Euro, an der Abendkasse in der Kirche 25 Euro. Ermäßigte Tickets für Schüler und Studenten gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 15 Euro.