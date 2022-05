Hadamar: Jugendlicher greift Sanitäter an

In Hadamar hat die Polizei einen Haftbefehl vollstreckt. Symbolfoto: Silas Stein/dpa

HADAMAR - Bereits am Freitagabend hat die Polizei nach eigenen Angaben in Hadamar einen aggressiven Jugendlichen festgenommen, der die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen habe und per Haftbefehl gesucht worden sei.

Die Rettungsleitstelle habe die Polizei in die Mainzer Landstraße gerufen, da dort ein dringend behandlungsbedürftiger Jugendlicher die Rettungssanitäter angreifen würde. Bei der folgenden Kontrolle der Streife habe der 16-Jährige festgenommen werden müssen, da er mit Haftbefehl gesucht worden sei.

Trotzdem sei der Jugendliche zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, da er "dringend behandelt werden musste". Unter Bewachung sei er bis zum Samstagnachmittag im Krankenhaus geblieben; von dort aus sei er dann direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.