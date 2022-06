Hadamar: Lebenslange Freiheitsstrafe für "Heckenscherenmörder"

Wegen Mordes verurteilt: Ein 35-jähriger wohnungsloser Mann muss nach dem Urteil des Limburger Landgerichts für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Er hat seinen alten Kumpel unter anderem mit einer elektrischen Heckenschere auf brutalste Art ermordet. Foto: Timo König

LIMBURG/HADAMAR - Mehr als drei Monate nach Prozess-Beginn gegen den "Heckescherenmörder" in Hadamar ist an diesem Freitag das Urteil gefallen: Der 35-jährige Täter, der seinen ehemaligen Kumpel am 2. September 2021 in dessen Wohnung auf brutalste Art und Weise mit einer elektrisch betriebenen Heckenschere und einem Messer umgebracht hat, muss wegen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft; die Verteidigung hatte auf eine Gefängnisstrafe von acht Jahren wegen Totschlags plädiert.

Mehr Infos folgen.