Hadamar: Männer werfen mit Blumenkübel

HADAMAR-NIEDERHADAMAR - Am Sonntag, um 0.25 Uhr, ist es in Niederhadamar in der Hohlstraße zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung durch zwei alkoholisierte Passanten gekommen.

Zu dieser Zeit befanden sich mehrere Menschen in einem Haus in der Hohlstraße und hatten die Balkontür geöffnet, die Musik war an. Zwei alkoholisierte Männer gingen an dem Haus vorbei; es entwickeltet sich eine Diskussion wegen der Musik. In deren Verlauf warfen die beiden alkoholisierten Passanten nach Angaben der Polizei einen Blumenkübel in den Hof des Hauses und gegen ein geparktes Auto, das leicht beschädigt wurde. Als die Menschen aus dem Haus die alkoholisierten Männer auf der Straße ansprechen wollten, wurden sie von diesen geschlagen und gekratzt.

Ein 24- jähriger Mann sowie eine weitere Person wurden dabei leicht verletzt. Als der Hund der Bewohner nach draußen kam, traten sie nach diesem und flüchteten.

Polizei bittet

um Hinweise

Die Beschreibung der beiden Männer: Einer war etwa 1,90 Meter groß, hatte einen Oberlippenbart, trug eine gepolsterte schwarze Jacke und sprach mit osteuropäischem Akzent. Der andere Mann hatte eine kräftige Statur, trug einen Kapuzenpulli und eine ebenfalls dunkle, gepolsterte Jacke.

Hinweise zu den beiden Gesuchten bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00.