Hadamar: Zwei Verletzte, Unfallflucht und Alkohol

Die Polizei sucht nach zwei Unfallflüchtigen in Hadamar. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - Am Donnerstag, 3. März, kam es auf der L 3278 bei Niederzeuzheim zu einem Unfall zwischen zwei Autos, bei dem mindestens zwei Personen verletzt wurden und der Unfallverursacher betrunken war. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Die Polizei wurde gegen 22.25 Uhr auf die L 3278 gerufen, da zwischen dem Hadamarer Stock und Niederzeuzheim, in Höhe des Hubertushofes, ein Mercedes gegen das Heck eines Seat gefahren war.

Der Seat sei durch den Aufprall von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Der 28-jährige Fahrer des Mercedes habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der Polizei habe sich nur noch der 28-jährige Unfallverursacher an der Unfallstelle aufgehalten. Sein Beifahrer sowie beide Insassen des Seat hätten sich unerlaubt entfernt. Der Beifahrer konnte später in Niederzeuzheim angetroffen werden. Der Fahrer des Seat und dessen Beifahrer entkamen. Die beiden Insassen des Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen brachte ein Ergebnis von über 1,2 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.