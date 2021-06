Hagelschauer entladen sich über Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Hagelschauer und zeitweise Starkregen haben sich am Freitagnachmittag über Teilen des Landkreises entladen. So wurden die Straßen zwischen der Ahäuser Brücke bei Weilburg und Löhnberg überflutet. In Löhnberg lagen am Straßenrand Hagelkörner, nahe des Gewerbegebiets Grüner Weg war ein Baum abgebrochen und auf den Geh- und Radweg gestürzt. Die Straße von Löhnberg nach Mengerskirchen war wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt. Das Foto zeigt Bäume kurz vor Niedershausen. Foto: Dorothee Henche