Hausärzte in Limburg-Weilburg starten mit Corona-Impfungen

Beim Umgang mit dem Impfstoff von Biontech ist Präzision gefragt. Dr. Christiane Langschied mit der Spritze für die nächste Impfung in ihrer Praxis in Löhnberg. Foto: Jürgen Vetter

Beginn der Schutzimpfungen in Praxen in Limburg-Weilburg: Während Hausarzt Volodymyr Chernega sich in der Praxis in Mengerskirchen mit einer 93 Jahre alten Patientin aus Oberrod unterhält, setzt seine Mitarbeiterin Petra Wolf der Seniorin die Spritze mit dem Corona-Impfstoff. Foto: Dorothee Henche