Heimische Öko-Betriebe zeigen, wie gesunde Lebensmittel entstehen

LIMBURG-WEILBURG - Ökologisch. Regional. Nachhaltig: Zwei Wochen lang öffnen in ganz Hessen zahlreiche Bio-Betriebe vom 16. bis zum 25. September ihre Tore, darunter einige aus dem Landkreis Limburg-Weilburg.

Mit individuellem Programm und Mitmachaktionen geben sie Interessierten Einblick, wie unsere Lebensmittel entstehen - vom Anbau bis zur Verarbeitung. Die BioTage stellen auch die Projektarbeit der 13 Ökomodell-Regionen vor, darunter das Nassauer Land. Das Projektgebiet umfasst die Landkreise Limburg-Weilburg und Rheingau-Taunus sowie die Landeshauptstadt Wiesbaden. Auch im heimischen Landkreis gibt es einiges zu erleben, vieles davon kostenlos.

Uni Gießen zeigt ihren Forschungsstall für Kühe

Zum Beispiel die Hessische Staatsdomäne Gladbacherhof in Villmar bietet am 17. September eine (Familien-)Veranstaltung an, bei der Bio-Kartoffeln direkt vom Feld gesammelt und im Anschluss erworben werden können. Zusätzlich zeigt und erläutert der Lehr- und Versuchsbetrieb der Universität Gießen am 23. September den neuen Forschungsstall für die Milchviehherde.

Auf dem Hof Barmbach in Niederbrechen lädt die Familie Heun am 17. September zu einem geführten Rundgang für die ganze Familie ein. Auf dem Grebehof in Löhnberg stellt die Familie Gries am 24. September in einer Hofführung artgerechte Tierhaltung der Rinder, Schweine und Legehennen vor.

Ebenfalls am 24. September können Interessierte bei einer Hofführung auf dem Eisenbacher Marienhof Ackerfrüchte, Gemüse, Heil- und Gewürzkräuter kennenlernen und Wasserbüffel und eine Wagyuherde (japanische Rinder) sehen.

Hoffeste und

Verköstigungen

Weitere Führungen, Hoffeste, kreative Aktionen und Verköstigungen schließen sich an. Informationen zum Programm, zu Uhrzeiten, Anmeldungen und weitere Hinweise finden Interessierte im Internet unter https://bit.ly/biotage.

biotage.

Auskunft geben auch Anna Bernhardt und Sander Hoogendam vom Projektmanagement der Ökomodell-Region Nassauer Land, Telefon (0 64 31) 2 96 58 08, E-Mail oekomodellregion@limburg-weilburg.de.

oekomodellregion@limburg-weilburg.de.

Informationen über die 13 Ökomodell-Regionen in Hessen und ihr Veranstaltungsprogramm gibt es im Internet unter der Adresse https://tinyurl.com/2p96uync.

tinyurl.com/2p96uync.