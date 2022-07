Helferkreis Villmar heißt Geflüchtete willkommen

Der Helferkreis-Vorstand - Veronika Klum, Monika Müller, Paul Arthen (v.l) und Angelika Guidry (r.) - mit dem Geburtstagskind Stefaniya (2.v.r.) und ihrer Familie (Mitte). Foto: Helferkreis Villmar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR - Das gegenseitige Kennenlernen und die Botschaft, willkommen zu sein, das ist es, was beim "Meet & Greet" für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Villmar im Mittelpunkt stand. "Wir sind hier heute nicht zusammengekommen, um zu feiern. Denn zu feiern gibt es nichts", hatte deshalb auch Angelika Guidry die Gäste der Willkommensveranstaltung begrüßt. Dazu hatte der Helferkreis Villmar auf das Gelände der Leichtathletikfreunde eingeladen.

Die Erschütterung über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sitze noch tief, teilte der Helferkreis mit. Dennoch verbrachten etwa 60 Gäste einen entspannten gemeinsamen Nachmittag - darunter viele Frauen und Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind und in Villmar ein erstes neues Zuhause gefunden haben.

Neben den Mitgliedern des Helferkreises nutzten unter anderem auch einige Gemeindevertreter die Gelegenheit zum Kennenlernen wie Alicia Bokler, Jörg Schmidt, Bernd Hörle und Andreas Städtgen. Erfreulich: Während der Veranstaltung konnten auch vier neue Mitglieder für den Helferkreis gewonnen werden. Sehr zur Freude der Jungen und Mädchen hatte Andreas Städtgen ein ausrangiertes Feuerwehrauto zum Willkommensfest mitgebracht und drehte mit ihnen eine kleine Runde um das Gelände - ohne Blaulicht natürlich. Für die Kinder gab es außerdem drei kleine Wasserpools, die bei den heißen Temperaturen eine willkommene Erfrischung brachten.

Auch der dritte Geburtstag der kleinen Stefaniya, die Ende März mit ihrer Mutter Nataliia und ihrem vierjährigen Bruder Serafin nach Deutschland gekommen ist, wurde mit einem Geschenk gewürdigt. Trotz der Sprachhürden kamen die Besucher bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken in einen freundschaftlichen Austausch miteinander.

Angelika Guidry, Vorsitzende des Helferkreises Villmar, sagte: "Nein, zum Feiern ist uns nicht zumute. Trotzdem treffen wir uns hier und heute mit unseren neuen Freunden, um sie alle ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen." In den letzten Monaten habe der Helferkreis für die geflüchteten Menschen Wohnungen gesucht, Spendenaufrufe gestartet und Hilfslieferungen in die Ukraine unterstützt. Dabei sei es gelungen, in Villmarer Ortsteilen und den Nachbargemeinden Wohnraum zu finden. Auch Sach- und Geldspenden habe der Verein erhalten.

"Mit der Gemeinde Villmar arbeiten wir inzwischen auch sehr eng zusammen, es gibt einen Pool aus Sachspendenangeboten, aus dem wir bei Bedarf schöpfen können", so Guidry. "Das Vereinsheim der Leichtathletikfreunde steht uns mit Unterstützung der Gemeinde wieder für das Begegnungscafé, Deutschunterricht und andere Angebote zur Verfügung."

Gutes Miteinander trotz sprachlicher Hürden

Für die etwa hundert Menschen aus der Ukraine, die mittlerweile in Villmar leben, seien das wichtige Bausteine der Integration. Zudem müssten die Geflüchteten nicht nur die fremde Sprache lernen, sondern auch die bürokratischen Hürden überwinden. Über Menschen, die dazu bereit seien, den Verein bei der Beratung von Geflüchteten zu unterstützen, würde sich der Helferkreis sehr freuen. Eine Einarbeitung sei selbstverständlich, so Guidry.

Der Verein freue sich zudem über neue Mitglieder. Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 14. Juli, sollen entsprechende Beisitzer gewählt werden. Interessenten, können sich unter guidry@

t-online.de melden.