Helferkreis Villmar schickt wieder Unterstützung auf den Weg

Der Transporter mit den Hilfsgütern aus Villmar ist gepackt - mitgeholfen haben (v.l.) Markus Gruber, Gerhard Spanka (Gain), Pia Ohr und Jermaine Guidry. Foto: Helferkreis Villmar

VILLMAR - Nach langer Pause hat der Helferkreis Villmar nun wieder Hilfsgüter an die Hilfsorganisation Global Aid Network (Gain) weitergeben. Wegen der Pandemie, teilte der Helferkreis mit, sei dies lange nicht möglich gewesen. Zudem hätten in den letzten Monaten Hilfslieferungen an die Ukraine im Vordergrund gestanden.

Pia Ohr und Michael Staab, die sich ehrenamtlich im Kleidersalon in Aumenau engagieren, hatten etwa 100 Kartons mit ordentlicher und sauberer Kleidung und Wäsche gepackt, die im Kleidersalon nicht mehr gebraucht werden. Auch Schlafsäcke, Feldbetten, Babytragen und Hygienepakete waren gespendet worden.

Die Hilfsorganisation Gain liefert regelmäßig Hilfsgüter zum Beispiel nach Armenien, Lettland, Rumänien und in den Irak. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine leistet Gain auch dort Nothilfe und sammelt Spenden. Mit Hygiene- und Lebensmittelpaketen werden Geflüchtete in den Grenzregionen in Ungarn, Polen, der Republik Moldau oder direkt in der Ukraine unterstützt. Mit vereinten Kräften hatten Pia Ohr sowie die Helfer Markus Gruber, Jermaine Guidry und Angelika Guidry die Kartons in einen Transporter von Gain geladen. Fahrer Gerhard Spanka, der ehrenamtlich bei der Hilfsorganisation tätig ist, holte die Waren ab und brachte sie ins zentrale Lager nach Gießen, bevor sie an ihren Bestimmungsort weitertransportiert werden.

Von Gießen aus gehen Hilfen an ihren Bestimmungsort

Der Kleidersalon wird vom Helferkreis Villmar betrieben und steht allen Menschen offen. Verantwortlich ist hier Pia Ohr. "Die ehrenamtliche Arbeit im Kleidersalon und der Umgang mit den Menschen, die ihn besuchen, machen mir Freude." Es sei schön, zu sehen, wie einfach man andere unterstützen könne.

Jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr könne gut erhaltene gebrauchte Kleidung zum kleinen Preis gekauft werden. Pia Ohr, die den Laden betreut, vereinbart auch Termine außerhalb der Öffnungszeit. An sie kann man sich auch wenden, wenn man etwas spenden möchte. Sie ist unter Telefon 0 64 74-12 89 erreichbar.