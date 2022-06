Hemmerles Werke erklingen in Villmar

Die Mitwirkenden beim Konzert: (v.l.) Angela Baier-Banthien, Michael Harry Poths, Martina Schäfer, Edgar Sterkel, Carsten Schui, Carsten Weilnau, Bernhard Hemmerle, Claudia Noppe und Peter Schreiber. Foto: Marianne Keßler-Hemmerle

VILLMAR - Vor drei Jahren hatte Peter Schreiber, Leiter der Kreismusikschule, anlässlich des 70. Geburtstags des Villmarer Kirchenmusikers und Komponisten Bernhard Hemmerle ein Konzert mit dessen Werken für Blechbläser angeregt.

Dann kam aber die Corona-Pandemie dazwischen und das Konzert musste mehrmals verschoben werden. Möglich wurde das jetzt in der Villmarer Barockkirche "St. Peter und Paul" am "Tag für die Musik - Hessen in Concert". Veranstaltet hat "Toccata" Orgelkultur Limburg-Weilburg in Kooperation mit der Kreismusikschule Limburg das Konzert.

Leider fielen am Tag vor dem Konzert zwei Bläser (Lucas Mallebré und Franz Schreiber) krankheitsbedingt aus. Glücklicherweise konnten für Lucas Mallebré dessen Lehrerin Claudia Noppe (Euphonium) und Carsten Weilnau (Bassposaune) für Franz Schreiber einspringen. Im Ensemble musizierten außerdem Martina Schäfer (Flügelhorn, Trompete), Carsten Schui (Flügelhorn, Trompete), Edgar Sterkel (Trompete) und Peter Schreiber (Baritonhorn, Posaune). Dazu kamen die aus Villmar stammende Sopranistin Angela Baier-Banthien und Michael Harry Poths an der Klais-Orgel.

Die Intrada "O ihr großen Kirchensäulen" zu dem Villmarer Patronatslied komponierte Bernhard Hemmerle im Jahr 2019. Die siebenteilige "Suite Liturgica" für Blechbläser entstand in den Jahren 2018 und 2019. Johann Sebastian Bach komponierte die Kantate "Gott der Herr ist Sonn und Schild" für den Reformationstag 1725. Dem dritten Satz liegt der Choral "Nun danket alle Gott" zugrunde, den Hemmerle für die Orgel übertragen hat.

"Ave Maria" und "Ave verum" wurden für Solistin Angela Baier-Banthien geschrieben, die beide Werke 2016 in der Villmarer Kirche zum ersten Mal sang. Die Partita "Nun lobet Gott im hohen Thron" für Orgel entstand 2020 und wurde von Michael Harry Poths im Januar 2021 uraufgeführt.

Bearbeitung eigens

für dieses Konzert

Auf Anregung von Peter Schreiber schrieb Hemmerle für dieses Konzert Bearbeitungen von "Lobe den Herren" und "Segensgebet und Choral" in der Besetzung Flügelhorn, Baritonhorn und zwei Euphonien. Mit "Sternennacht" war die Vertonung eines Gedichtes des heimischen Dichterpfarrers Franz Alfred Muth zu hören.

Zum Abschluss wurde gemeinsam das Lied "Ein Haus voller Glorie schauet" gesungen. Die Zuhörer dankten den Künstlern und dem Komponisten mit anhaltendem Applaus und erfreuten sich an einer Zugabe: "Auf der schwäb'schen Eisenbahn" für Blechbläserensemble. Zur "Abfahrt" pfiff Bernhard Hemmerle die Bahnpfeife.