Hengen: Drei weitere Grundwasser-Messpunkte soll es geben

Bohrarbeiten für eine Grundwassermessstelle im Bereich "Hengen". Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte Schaefer Kalk eine solche Messstelle eingerichtet. Zwei Weitere sollen nun noch folgen, berichtet der Gutachter den Ausschüssen.

BESELICH - Wird in der Gemeinde Beselich ein neuer Steinbruch erschlossen? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Das Thema bewegt. Das wurde auch in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Umwelt und Landwirtschaft am Mittwochabend deutlich. Mehr als 30 Bürger waren zu der öffentlichen Versammlung in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen, um sich die Vorstellung der Gutachten des Ingenieurbüros Müller-BBM anzuhören.

Die Entscheidung, ob die Firma Schaefer Kalk einen Steinbruch im Bereich "Hengen Nord" erschließen darf, liegt noch in weiter Ferne. In der Sitzung erläuterte Michael Kortner vom Büro Müller-BBM per Videoschalte lediglich, inwieweit die Unterlagen der Firma nun im dritten Anlauf vervollständig wurden.

Ergänzungen beim

Thema Lufthygiene

Aus der Stellungnahme von Kortner geht hervor, dass der Antrag von Schaefer Kalk vorerst hinreichend ergänzt wurde. Einige Aspekte müssten aber noch hinterfragt werden und es könne noch zu Änderungen kommen. Besonders bei den Themen Lufthygiene und Hydrogeologie seien einige umfangreiche Ergänzungen vorgenommen worden.

Die Firma Aneco Institut für Umweltschutz habe eine überarbeitete Staub-Immissionsprognose erstellt, die sich an den neuen Regelungen für Luftreinhaltung orientiere. Laut der Prognose wurden die Emissionsansätze für die Sprengungen angepasst und die entstehenden Emissionen "korngrößenabhängig" bestimmt.

"Die ermittelten Gesamtemissionen sind als sehr konservativ und weitgehend nachvollziehbar einzustufen", berichtet Kortner. Im Vergleich zum bisherigen Gutachten wurde die zu erwartende Korngrößenverteilung des Staubes aus den Umschlagprozessen reduziert.

"Der neu gewählte Ansatz erscheint deutlich realistischer", heißt es in der Stellungnahme von Müller-BBM. Zum Thema Hydrogeologie erfolgte den Angaben des Ingenieurbüros zufolge bereits bei der vorherigen Antragsfassung eine umfangreiche Ergänzung. Auf deren Grundlage könne die formale Vollständigkeit bestätigt werden.

Fraktionen aus dem Beselicher Parlament hatten einige Anmerkungen und Fragen an Kortner geschickt. Dazu nahm der Experte nun Stellung. Die SPD sorgt sich besonders um das Grundwasser. Die Partei kritisierte unter anderem, dass der für die Absicherung des Tiefbrunnens Obertiefenbach nötige Grundwasser-Messpunkt zwischen "Hengen Nord" und der komplexen geologischen Tektonik des Tiefbrunnens nicht von Schaefer Kalk realisiert wurde.

Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Firma aus Diez die Verbindung von "Hengen Nord" und der Tektonik des Tiefbrunnens ausschließe. Die Einrichtung zusätzlicher Messstelle solle im Rahmen des weiteren Verfahrens erfolgen, erklärte Kortner. Schaefer Kalk habe mit den zuständigen Behörden vereinbart, durch die Einrichtung von drei Grundwasser-Messstellen eine ausreichende Datengrundlage zu schaffen. Bislang gebe es nur einen Messpunkt, der südöstlich des geplanten Steinbruchs liege.

Die Struktur des Antrags habe sich neben den Ergänzungen dahingehend geändert, dass der Änderungsantrag zur Rekultivierung des Bereiches Schneelsberg ausgegliedert wurde, erklärte Kortner auf Rückfrage der Bürgerliste. Der ausgegliederte Antrag sei um einen Bauantrag für die geplante Innen-Halde ergänzt worden.

"Unsere Anregungen und Fragen sowie die Antworten von Müller-BBM werden als ergänzende Stellungnahme an das Regierungspräsidium weitergereicht", teilte die Gemeindeverwaltung Beselich mit. Die Ausschüsse nahmen die Ausführungen von Kortner offiziell zur Kenntnis. Abgestimmt wurde nicht.

Und wie geht es nun mit dem Steinbruch-Projekt weiter? "Wenn die Vollständigkeit bestätigt ist, beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung", erklärte Kortner. Bürgermeister Michael Franz (CDU) ergänzte: "Jeder Bürger hat dabei die Möglichkeit, Angaben zur Sache zu machen." Erst nach der Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung starte die eigentliche Prüfung des Antrags, so Kortner weiter. Man befinde sich also noch in einem frühen Stadium des Verfahrens.