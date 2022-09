Hessen zahlt für Feuerwehr Lindenholzhausen

Justizminister Roman Poseck (3. von rechts) hat in Lindenholzhausen den Bewilligungsbescheid über Landeszuschüsse für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses übergeben. Foto: Land Hessen

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Das Land Hessen unterstützt den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lindenholzhausen mit 269 600 Euro. Einen Förderbescheid über diese Summe hat der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) nun in Limburg übergeben.

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen und damit die Feuerwehren durch die flächendeckende Förderung von Feuerwehrfahrzeugen und -häusern sowie Einrichtungen mit Rekordmitteln. "Auch mein Wohnort Limburg profitiert davon", sagte Poseck. Eine gut funktionierende Feuerwehr sei von zentraler Bedeutung für die Gemeinschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben.

Limburgs Stadtrat Michael Stanke (CDU) sagte, der Zuwendungsbescheid des Landes sei ein wichtiges Signal.

Bessere Ausrüstung

für die Hitzeperioden

Der Brandschutz sei eine gemeinsame Aufgabe, die auf viele Säulen verteilt werden müsse. Die angemessene Ausstattung der Feuerwehren werde in Zukunft eine noch größere Rolle spielen, wenn Hitzephasen und Trockenperioden für höhere Brandgefahr sorgen. Der Justizminister ergänzte, dass es gut und wichtig sei, dass es im Land viele Ehrenamtliche gebe, die sich der bedeutenden Aufgabe, Menschen zu helfen, annehmen und die Sicherheit der Bevölkerung sicherstellen würden. Hessen wende erhebliche Mittel für die Brandschutzförderung auf.

So wurden in den vergangenen vier Jahren rund 88 Millionen Euro für Feuerwehrfahrzeuge und -häuser bereitgestellt. Auch in diesem Jahr stelle die Landesregierung für diesen Zweck eine Garantiesumme von 43 Millionen Euro bereit. Das sei zugleich ein Zeichen der Wertschätzung der oftmals ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte.