Hessische Bank finanziert Wirtschaft und Infrastruktur

Michael Reckhard (Mitte), Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank, hatten IHK-Präsident Ulrich Heep und Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer zur Diskussion mit den Bürgermeistern der Region Limburg-Weilburg eingeladen. Foto: IHK

WEILBURG - Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat den Dialog mit Bürgermeistern im Kreis Limburg-Weilburg gesucht. Bei dem Treffen, organisiert von der IHK, wurde auch Kritik deutlich.

Die Bürgermeister wiesen darauf hin, dass oftmals eine Lücke zwischen der politischen Ankündigung der Maßnahmen und deren tatsächlicher Ausgestaltung klaffe. Zudem sei in der täglichen Verwaltungsarbeit bei der Beantragung von Fördermitteln vieles zu bürokratisch. Dabei sei ihnen klar, dass nicht die WIBank die Regeln mache.

Die Rathauschefs wiesen zudem darauf hin, dass allgemein die Abwicklungskosten für die Beantragung von Fördermitteln zu hoch seien. Die Kosten für den Aufwand der Verwaltung, der notwendig sei, um im "Förderdschungel" zurechtzukommen, sei manches Mal fast teurer als die Förderung selbst. Deutlich machte die Runde, dass man sich bei den verantwortlichen Behörden für eine Vereinfachung der Förderung einsetzen wolle.

Zu viel Bürokratie und zu hohe Abwicklungskosten

IHK-Präsident Ulrich Heep betonte das Engagement der Förderbank mit ihren vielen verschiedenen Programmen für Städte und Gemeinden sowie Unternehmen und Gründer. Diese hätten, da die WIBank die Konjunktur- und Infrastrukturprogramme von Land und Bund in Hessen durchführe, so auch leichter Zugang zu den Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes oder der EU. Zudem unterstütze die WIBank Betriebe, über ihre Beteiligungen an unterschiedlichen Fonds, finanziell in verschiedenen Unternehmensphasen von der Gründung über das Wachstum bis hin zur Nachfolge.

Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank, und Steffen Becker, Leiter der Abteilung Infrastruktur, stellten die Fördermaßnahmen der WIBank in ausgewählten Bereichen vor - wie Breitbandförderung, Mobilfunkversorgung, Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz, "Digitale Dorflinde", Direktfinanzierungen oder Investitionen in Ganztagsbetreuung. Im Jahr 2021 hatte die WIBank mit ihren rund 500 Mitarbeitenden eine Bilanzsumme von 26,5 Milliarden Euro.