Hilfe aus Limburg-Weilburg rollt weiter gen Westen

Ein Team der ökumenischen Jugendkirche aus Selters hilft bei den Aufräumarbeiten in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auf dem Foto (von links): Marco Herrlich, Stefan Ley, Henny Schneider, Helen Müller, Bernd Müller. Foto: Marco Herrlich

LIMBURG-WEILBURG - Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg für die Oper der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist überwältigend und weiterhin ungebrochen. Etliche Vereine, Organisationen, Städte, Kommunen und auch Einzelpersonen haben Geld und Sachspenden gesammelt; einige haben sich entweder mit Hilfsorganisationen oder privat ins Katastrophengebiet begeben, um zu helfen.

Ein vollständiges Bild aller Helfer zu zeichnen, wäre unmöglich. Wir möchten dennoch Menschen zeigen, die sich engagiert haben.

Ökumenische Jugendkirche

Auch die Ökumenische Jugendkirche aus Selters hat sich eingebracht. Fünf Personen sind ins Katastrophengebiet gefahren, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Sie haben unter anderen ein Haus ausgeräumt, Keller entrümpelt, Schlamm und Wasser beseitigt.

Gaststätte/Imbiss Olschok

So wie zum Beispiel die Gaststätte/Imbiss Olschok in der Neuen Chaussee in Hadamar. Die Inhaber hatten zu einem Benefiz-Darts-Turnier eingeladen. Der Erlös der Veranstaltung war für die Opfer der Flutkatastrophe bestimmt. 26 Teilnehmer hatten sich angemeldet; viele Zuschauer waren ebenfalls für den guten Zweck dabei. Es kamen 1412,70 Euro zusammen. Die Inhaber des Betriebes stockten den gesammelten Betrag auf 1500 Euro auf und überwiesen jeweils 750 Euro auf das Spendenkonto des "Wäller helfen"-Nachbarschaftshilfe-Netzwerks Westerwald und an die Hochwasserhilfe der Gemeinde Prüm (Eifel).

Freiwillige Feuerwehr

Nach kurzer Abstimmung mit den jeweiligen Bürgermeistern haben die Feuerwehren aus Hünfelden und Bad Camberg Hilfe in Gang gebracht. Innerhalb weniger Stunden haben sie einen ersten Konvoi mit Lebensmitteln und Werkzeugen organisiert und auf die Straße gebracht. Die Menschen wollten spenden und wandten sich an die Feuerwehren, die ihrerseits nach kurzer Koordination ein System in die Hilfe brachten. Die Ortswehren wurden als örtliche Sammelstellen kommuniziert, die ihrerseits die Hilfsgüter zur Feuerwehr nach Bad Camberg transportierten, die schnell zu klein wurde. Die Menschen aus der Region brachten in langen Autokonvois ihre Hilfsgüter wie auch die Feuerwehrzulieferungen von den einzelnen Wehren.

Alexander Rembser von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Camberg und Hünfeldens Gemeindebrandinspektor Mario Bauer haben in dieser Zeit das Telefon kaum noch aus der Hand gelegt. Insgesamt konnten so bis zum aktuellen Zeitpunkt 532,4 Tonnen Hilfsgüter angenommen und weitergegeben werden. Mit insgesamt 90 Fahrzeugen wurden diese in Richtung Eifel gebracht.

Fast 150 Helfer der örtlichen Wehren haben alles gegeben, mehr als 2500 Stunden ehrenamtliche Arbeit kamen nach ersten Schätzungen zusammen - viele weitere folgen und viele wurden nicht dokumentiert. Durch geleistete Geldspenden konnten weitere Dinge beschafft und ermöglicht werden, wie Getränke, Werkzeug und Geräte.

KAB Villmar

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Villmar hatte zum Grillen eingeladen und viele kamen und spendeten. Mehr als 400 Euro kamen zusammen. Der Vorstand rundete den Betrag auf 500 Euro auf.

Stadt Weilburg

Die Bürgermeister sowie der Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg haben zu einer gemeinsamen Spendenaktion für die in Not geratenen Opfer des Hochwassers aufgerufen und für die Geldeingänge kurzfristig Spendenkonten bei den beiden Kreissparkassen Limburg und Weilburg eröffnet. Auf Bürgermeisterebene des Landkreises wurde sich zudem darauf verständigt, dass sich die Kommunen selbst an der Spendenaktion beteiligen sollten.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) hat sich der Magistrat der Stadt Weilburg einstimmig für die Beteiligung an der Spendenaktion ausgesprochen und beschlossen, wie auch der überwiegende Teil der anderen Kommunen im Landkreis, einen Betrag, der sich an den Einwohner der jeweiligen Kommune orientiert, zu spenden. Gemeinsam haben sich die Kommunen darauf geeinigt, jeweils einen Euro pro Einwohner zu spenden. Angelehnt an die 12 813 gemeldeten Bürger spendet die Stadt Weilburg den Betrag von 13 000 Euro.