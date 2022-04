Hilfe "to go" bei der KAB Limburg für Flüchtlinge

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Limburg startet ihre allgemeine Sozialberatung wieder. Und für Ukraine-Flüchtlinge gibt es besondere Hilfs-Spaziergänge. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Der Diözesanverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Limburg erweitert sein Beratungsangebot: Jeden zweiten Donnerstag im Monat bietet der Sozialverband ab sofort bei einem Spaziergang in Limburg eine kostenlose und für alle Ratsuchenden - insbesondere für Flüchtlinge aus der Ukraine - offene Sprechstunde an.

"Aktuell setzen wir alles daran, Geflüchteten aus der Ukraine eine Unterkunft zu geben und sie mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Ähnlichem zu versorgen. Das ist das Gebot der Stunde und eine unverzichtbare Soforthilfe", beschreibt Diözesansekretär Martin Mohr die Situation.

Auch ein Dolmetscher steht zur Verfügung

"Da die Flüchtlinge aber vorerst nicht oder nie wieder in ihr Land zurückkehren werden, haben wir uns als christlicher Sozialverband dazu entschieden, ein zusätzliches Beratungsangebot ins Leben zu rufen", erklärt KAB-Sekretär Mohr. "Denn schon bald gibt es für die Flüchtlinge vieles bei verschiedenen Behörden und Ämtern zu klären, Schulbesuche für ihre Kinder zu regeln - sich eben in diesem für sie fremden Land zurechtzufinden", führt Mohr weiter aus. "Daher bieten wir Flüchtlingen und allen anderen Ratsuchenden an, bei einem Spaziergang mit unserer qualifizierten Sozialberaterin in einer unverkrampften Atmosphäre erst einmal hinzuhören und dann zu besprechen, wo der Schuh drückt, worin der Beratungsbedarf besteht, und dann werden bei Bedarf weitere ganz konkrete Hilfen gewährt." Auch eine Dolmetscherin stehe zur Verfügung.

Auch die allgemeine Sozialberatung der KAB startet nun nach der Coronapause wieder. Die Beratung ist nach KAB-Angaben ehrenamtlich, vertraulich und kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, sie kann auch kurzfristig erfolgen.