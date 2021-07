Hochwasser: Ist Limburg-Weilburg für den Notfall gewappnet?

Am Samstag und Sonntag sammelt das DRK Oberlahn in Weilburg Sach- und Kleiderspenden für die Opfer der UnwetterkatastropheAm Samstag können sehr gut erhaltene Sachen von 10 bis 14 Uhr abgegeben werden, am Sonntag von 12 bis 18 UhrAnnahmestelle ist das DRK Oberlahn in der Frankfurter Straße 33 in Weilburg. Wer Fragen zur Aktion hat, kann sich per E-Mail an lisa.huth@ drk-oberlahn.de wenden. (usa)