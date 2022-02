Hochwasser: Kreis Limburg-Weilburg baut auf Warnsystem

Der Pegel der Lahn ist, wie hier in Weilburg, spürbar angestiegen. Foto: Henning Schenckenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sind noch präsent. Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage ist auch der Pegel der Lahn spürbar angestiegen. Die Situationen seien jedoch nicht vergleichbar, betont die Pressestelle des Landkreises Limburg-Weilburg.

Käme es dennoch zu Überschwemmungen, sei der Kreis darauf gut vorbereitet. "Grundsätzlich ist zwischen Hochwasser und Starkregenereignissen, teils mit Sturzfluten - wie im Ahrtal - zu unterscheiden", schreibt die Pressestelle des Landkreises auf Anfrage dieser Zeitung. Ersteres sei an der Lahn der Regelfall. Dafür gebe es ein gut funktionierendes Warnsystem, da die Vorwarnzeiten im Gegensatz zu Starkregenereignissen hoch seien. "Unsere Katastrophenschutzbehörde im Landkreis ist fester Bestandteil dieses Systems. Auch haben Anlieger wie beispielsweise die Stadt Limburg eigene Hochwasserschutzkonzepte beauftragt oder bereits erstellt", so die Pressestelle.

Starkregenereignisse könnten insbesondere in den Nebentälern der Lahn zu plötzlich auftretenden Notlagen führen. Dies sei etwa 2018 in Weinbach passiert. Im Ortsteil Elkerhausen standen damals nach heftigen Niederschlägen zahlreiche Keller unter Wasser.

"Um diese Gefahr zu minimieren, besonders gefährdete Stellen zu lokalisieren und präventiv Maßnahmen zu ergreifen, haben mehrere Städte und Gemeinden des Landkreises eigene Konzepte beauftragt", schreibt die Pressestelle - und dies bereits vor den Ereignissen im Ahrtal.

Arbeitsgruppe analysiert die Situation im Kreisgebiet

Danach sei der Hochwasser-Schutz noch einmal forciert worden. So sei eine Arbeitsgruppe mit den Vertretern der Versorgungsunternehmen im Landkreis gebildet worden, die in bisher zwei Sitzungen die Situation im Landkreis analysiert und die daraus folgenden Schritte erarbeitet habe. Außerdem stehe der Landkreis im Dialog mit Fachbüros, die über reine Hochwasser- oder Starkregenereignisse hinaus prüften, wo im Landkreis weitere Gefahrenpunkte lägen, um so rechtzeitig reagieren zu können. "Wir werden das Angebot den Kommunen unterbreiten, sich an dieser Analyse zu beteiligen", betont die Pressestelle. Schließlich biete sie den Städten und Gemeinden Fortbildungen im Bereich "Hochwasser und Starkregen" an, die von den jeweils zuständigen Mitarbeitern besucht werden könnten.