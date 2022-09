Holzofen setzt Sofa in Brand

Jetzt teilen:

RUNKEL-ESCHENAU - Am späten Mittwochabend ist es in Eschenau zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen.

Ein 39-Jähriger hatte laut Polizeibericht ein Feuer in seinem Holzofen in der Bergstraße entzündet. Hierbei sei offenbar durch einen Funkenflug ein Sofa im Wohnzimmer in Brand gesetzt. Der Mann bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte es mit einem Feuerlöscher und Wasser ablöschen. Die alarmierte Feuerwehr stellte sicher, dass sich keine Glutnester mehr im Wohnzimmer befanden, führte Messungen der Luft durch und lüftete die Räumlichkeiten.

Da der 39-Jährige den Brandrauch eingeatmet hatte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr gab das Haus nach Abschluss des Einsatzes wieder frei. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.