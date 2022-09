Hubschrauber im Einsatz: Radfahrer schwer verletzt

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Bei einem Unfall in der Nähe von Löhnberg ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Der 71-Jährige war mit seinem Rad von Löhnberg in Richtung Niedershausen unterwegs. Ein 56-Jähriger verließ nach Angaben der Polizei mit einem Sattelzug die B49 an der Ausfahrt Löhnberg und wollte in Richtung Löhnberg abbiegen. Hierbei soll er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß. Der 71-Jährige stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Notarzt behandelt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.