Hunde aus heißem Auto gerettet

VILLMAR - Feuerwehr und Polizei haben am späten Dienstagnachmittag, 15. Juni, in Villmar zwei Hunde aus einem heißen Auto gerettet. Um 17.46 Uhr hatten Anrufer gemeldet, dass in der Ferdinand-Dirichs-Straße zwei Hunde in einem parkenden Opel Adam eingeschlossen seien. Die Polizeistreife stellte fest, dass die beiden großen Hunde in dem Kleinwagen stark gehechelt und an den Beinen schwitzten. Da die Besitzerin des Opel nicht erreicht werden konnte, wurde die Feuerwehr dazugerufen. Gemeinsam konnten die Fenster geöffnet und die Hunde gerettet werden. Da der Pkw zudem zum Entstempeln zur Fahndung ausgeschrieben war, haben die Beamten noch die Zulassungsstempel abgekratzt. Die Hunde- und die Autobesitzerin erwarten nun mehrere Anzeigen.