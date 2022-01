Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Im Eingangsbereich eines Zoogeschäfts in der Limburger Straße in Bad Camberg sind am Freitagnachmittag zwei männliche Hundehalter in Streit geraten, nachdem sich ihre an der Leine geführten Hunde nicht verstanden. Es kam zu Tätlichkeiten und Beleidigungen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei. Telefon: 0 64 31-9 14 00