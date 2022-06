Hünfelden: Retter schneiden Frau aus Auto

Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde eine Frau nach einem Unfall in Kirberg mit einem Rettungshubschrauber nach Frankfurt ins Krankenhaus geflogen. Symbolfoto: Nawid Khaldj

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN-KIRBERG/ALTENDIEZ - Hünfelden-Kirberg/Altendiez (red). Am späten Dienstagnachmittag ist es auf der B 417 kurz vorm Ortseingang von Kirberg zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Eine 40-jährige Frau aus Altendiez, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, befuhr die Rechtsabbiegerspur der B 417 in Richtung der Einkaufsmärkte. Hinter der Frau sei ein 19-jähriger Mann aus Hünfelden in Richtung Ortseingang Kirberg gefahren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sei der junge Mann nach rechts auf die Fahrspur der Frau geraten und mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite in deren Heck gefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls sei die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt worden; Rettungskräfte hätten sie aus dem Fahrzeug herausschneiden müssen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen sei sie im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber nach Frankfurt ins Krankenhaus geflogen worden.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter herangezogen.