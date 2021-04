Im "Thing" geht das Licht an

"Rebecca & Daniel"haben ihre erste Band bereits im Teenageralter gegründet. Beim "Kulturleuchten" sind sie mit dabei. Foto: Thing

LIMBURG - Zum vierten Mal lädt die Kleinkunstbühne "Thing" am kommenden Sonntag, 18. April, 18 Uhr, zum "Limburger Kulturleuchten" ein. Die Türen der Clubebene der Stadthalle müssen immer noch geschlossen bleiben, aber die Tore des Internets stehen weit offen für eine unbegrenzte Anzahl an Besuchern. Auch diesmal ist der Stream jedermann zugänglich und kostenfrei.

Nur um eine Spende in freiwilliger Höhe wird wieder gebeten. So möchte das "Thing" den Limburger Künstlern nicht nur eine Bühne für ihre Kunst bieten, sondern auch die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dass die Zuschauer im Kreis Limburg-Weilburg großzügig sein können, haben sie bei den vorigen drei Veranstaltungen bereits bewiesen. Die Spenden gehen auch dieses Mal wieder zu 100 Prozent an die Künstler.

Heimischen Künstlern

eine Bühne bieten

Mit dabei sind auch "Rebecca & Daniel". Beide gründeten ihre erste Band im Teenageralter und machen seitdem in den verschiedensten Formationen gemeinsam Musik. Durch diese jahrelange Erfahrung sind sie perfekt aufeinander abgestimmt und harmonieren in der Interpretation ihrer Stücke. Der Zuhörer merkt sofort, dass die beiden Emotionen in ihre Auftritte legen. Die meisten Auftritte hatten sie in den letzten Jahren bei Hochzeiten und Firmenfeiern; doch hier sorgte Corona für eine sehr lange Pause. Auch das "Thing" ist den beiden schon bekannt. "Vor einigen Jahren hatten sie im Rahmen der ,Limburger Acoustic Night' einen Abend, der einen bleibenden Eindruck hinterließ", so Dieter Keller, Vorsitzender der Kleinkunstbühne.

Christian Schmidt ist den meisten Leuten bekannt als der Sänger der Cover-Band "Beakers Mom". Doch auch jenseits der Live-Bühnen, die auch für ihn zurzeit still liegen, ist er musikalisch unterwegs. Ob als Lehrer an der Kreismusikschule, als Bandcoach oder als Pianist bei Hochzeiten: Er hat sein ganzes Leben der Musik verschrieben. Kein Wunder das auch er spontan zugesagt, hat mitzumachen. Solo am Klavier nimmt er das Publikum mit auf einen musikalischen Streifzug durch die Pop-, Rock- und Jazzmusik.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Michael Zabel. Denn er ist nicht nur ein begnadeter Musicaldarsteller, sondern ein musikalischer Tausendsassa. Wer vor Corona abends in Musikkneipen gegangen ist, hat ihn vielleicht schon einmal dort als Live-Musiker in Aktion erlebt: Spontaneität und ein vielfältiges Liedrepertoire sind dabei seine großen Stärken.

LÜCKE IM ANGEBOT Gegründet wurde das "Thing" im Jahre 1979 mit dem Ziel, Kleinkunst mit anspruchsvollem Programm anzubieten. Ziel des "Thing" war und ist, mit einer Programmpalette von Kabarett, Folk, Rock, Jazz und Chanson, Pantomime und Lesungen bis hin zu Kindertheater und Liedermachern eine Lücke im kulturellen Angebot der Stadt Limburg zu schließen. Quelle: thing-ev.de

Beliebte Melodien mit Gitarre und Klavier

Michael Zabel ist schon viele Jahre lang auf den unterschiedlichsten Bühnen unterwegs - ob als Sänger und Gitarrist der Coverrock-Band "Noisic - Finest Cover Rock" und der Akustik-Kombo "Insert Coin", als Darsteller und Sänger bei der Theatergruppe "Pinocchio '90" oder aber auch als One-Man-Band. Beim "Kulturleuchten 4.0" tritt er mit Gitarre und am Klavier an, mit deutschsprachigen Texten zu bekannten und beliebten Melodien - für ihn eine Premiere, für das "Thing" ein Glücksfall.

Zum vierten Mal wird die Limburger Poetry Slamerin Kaddy Kupfer das "Limburger Kulturleuchten" moderieren. Als Gastgeberin vieler Poetry Slams - so auch dem Thing-Poetry-Slam - hat sie sich in der Limburger Kulturszene bereits einen Namen gemacht.

Sie ist ein wahrer Tausendsassa auf der Bühne. Mit spielend leichter Improvisation meisterte sie jede stürmische Welle beim "Kulturleuchten 2.0". Sie findet immer den richtigen Ton und gibt mit ihren Texten dem Programm die richtige Würze. Im Live-Chat hat jeder die Möglichkeit, an diesem Abend mit ihr in Verbindung zu treten.

"Technisch hat das ,Thing' seit seinem ersten Stream auch ordentlich aufgerüstet. Zusätzliche Scheinwerfer und noch mehr Videotechnik sorgen für tolle Bilder", so Paul Gerhardt, zuständiges Vorstandsmitglied für die Technik.

"Damit die Sendetechnik bis 18 Uhr auch garantiert stabil läuft, wird man den Stream schon 15 Minuten früher anlaufen lassen, um eventuelle Störungen rechtzeitig bis 18 Uhr beseitigen zu können", so Martin Horne vom Verein "Virtueller Hut", dem Partner, mit dem zusammen das "Thing" den Stream auf die Beine stellt.

"Natürlich sind unsere Streaming-Veranstaltungen kein Ersatz für die Live-Kultur", so Birgitt und Dietmar Zanger aus dem "Thing"-Vorstand, "aber die lokale Kultur darf auch nicht in Vergessenheit geraten und einen Vorteil hat das Internet noch dazu: In den Stream können wir mehr Zuschauer reinlassen, als wir jemals ins ,Thing' hätten reinlassen dürfen."

Spenden gehen

an die Künstler

Um die Veranstaltungsreihe zu unterstützen, können die Zuschauer durch eine Überweisung Geld an das "Thing" spenden. Die Einnahmen, die bei dieser Veranstaltung erzielt werden, teilt der Verein unter den Künstlern auf, denn man möchte nicht nur den Künstlern eine Möglichkeit geben, ihrer Berufung nachzugehen, sondern auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen.