Impfangebot in Weilburg startet am Mittwoch

Ab Mittwoch gibt es in Weilburg ein Impfangebot für bis zu 300 Menschen. Dazu ist eine Anmeldung für einen Termin auf der Homepage des Landkreises nötig. Symbolfoto: Ronny Hartmann/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg weitet sein Impfangebot gegen das Coronavirus aus. Das teilt Landrat Michael Köberle (CDU) mit.

Am Mittwoch eröffnet in Weilburg das Rote Kreuz (DRK) Oberlahn ein Angebot für mobile Impfungen, mit dem bis zu 300 Menschen am Tag immunisiert werden können. Die Termine finden immer dienstags bis freitags von 12 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr in der hessischen Lehrkräfteakademie in Weilburg, Frankfurter Straße, statt.

Anmeldung auf der Webseite des Kreises

Ab Dienstag sind Anmeldungen möglich auf der Homepage des Kreises unter www. landkreis-limburg-weilburg.de

Im Kreiskrankenhaus in Weilburg wird indes jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geimpft. Anmeldungen sind auch dafür auf der Kreis-Homepage möglich. Bei den Terminen wird Moderna-Impfstoff verwendet. Der Landkreis weist darauf hin, dass folgende Unterlagen zu dem Termin mitzubringen sind: der Impfpass, Personalausweis, der Aufklärungsbogen, Anamnese und Einwilligung, die alle gelesen und ausgefüllt sein sollen. Diese Unterlagen seien ebenfalls auf der Homepage hinterlegt unter dem Menüpunkt "Informationen zur Corona-Impfung".

Einen Termin in Weilburg kann laut Kreisverwaltung ausmachen, wer bisher noch keine Corona-Impfung erhalten hat, eine Erstimpfung mit Moderna bekommen hat oder eine Booster-Impfung benötigt und der zweite Termin mindestens sechs Monate zurückliegt.

Wer zwei Mal den Impfstoff von Astrazeneca erhalten hat, kann kommen, wenn die abgeschlossene Impfserie mindestens vier Monate zurückliegt, bei Johnson & Johnson soll die Impfung mindestens vier Wochen zurückliegen, so der Landkreis.

Machen bald andere Kliniken mit?

Gegenüber dem bisherigen Impfzentrum in Limburg ist in einem Nebengebäude ebenfalls ein kleines Impfzentrum eingerichtet worden. Die neue Adresse lautet: Auf der Heide 3. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist Voraussetzung für eine Impfung. Terminvereinbarungen sind möglich über die Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg.

Auch die Krankenhäuser in Limburg und Weilmünster haben bereits Bereitschaft signalisiert, Impfungen gegen das Corona-Virus durchzuführen, teilt die Kreisverwaltung mit.