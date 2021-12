4 min

Impfgegner in Weilburg täuschen erneut Spaziergang vor

75 Menschen in Weilburg haben am Montagabend so getan, als würden sie spazieren gehen. Den "Trick" kauft ihnen kaum einer ab. Zeit, das Treiben in Perspektive zu setzen.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg