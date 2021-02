Impfpraxis im Kreis Limburg-Weilburg steht in der Kritik

Mit einem regionalen Impfbeirat will der Landkreis Gießen mehr Transparenz bei der Vergabe von Impfstoff schaffen. Eingeladen für den Impfbeirat seien die ärztliche und die Gesamtleitung des Impfzentrums des Landkreises, der Vorsitzende des Kreistags und der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats.

Bisher ist der Impfstoff gegen das Coronavirus knappIn den vergangenen Tagen sind bundesweit zahlreiche Verstöße gegen die Impfreihenfolge bekanntgeworden, dass also Menschen geimpft wurden, die nicht der Gruppe der höchsten Priorität angehörten. Vor allem die Verwendung übrig gebliebener Impfdosen am Tagesende habe "eine breite öffentliche Diskussion ausgelöst", berichtete der Landkreis Gießen.

Neben Angehörigen der ersten Prioritätengruppe - unter anderem Menschen über 80 Jahre, Altenheimbewohner und Pflegekräfte - gebe es "immer wieder Fälle, in denen zu prüfen und abzuwägen ist", erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD). Dabei könne die berufliche Funktion eine Rolle spielen, aber auch zum Beispiel eine chronische Erkrankung.

Der Landkreis Gießen hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass für den Fall der übrig gebliebenen Impfdosen am Tagesende das Impfzentrum über eine Liste mit Bürgern verfüge, die angerufen würden und dann ins Impfzentrum eilten. Auf dieser Liste stünden nur Menschen, die in die Gruppe der höchsten Priorität gehörten.

Laut Kreis sind bisher im Impfzentrum in Heuchelheim mehr als 12 000 Menschen geimpft worden, außerdem 6000 in Altenheimen und 4500 in Krankenhäusern. Der regionale Impfbeirat soll sich digital am Freitag treffen.