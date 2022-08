In Aumenau über die Höfe bummeln

Der erste Höfemarkt in Aumenau war ein Erfolg. Jetzt gibt es eine Neuauflage. Archivfoto: Andreas Nickel

VILLMAR-AUMENAU - Der zweite Höfe-Flohmarkt wird am Sonntag, 4. September, in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr in ganz Aumenau stattfinden.

Bei dem Markt, organisiert vom Förderverein Kultur und Soziales Aumenau, bietet eine Vielzahl von privaten Standbetreibern in Höfen, Gärten und Garagen in Aumenau und in der Leistenbachstrasse die unterschiedlichsten Artikel an. Dabei kann man neue und alte Schätze entdecken, aber auch einfach nette Leute aus der Nachbarschaft kennenlernen. Angesichts des vielschichtigen Angebots gebrauchter Artikel steht der Gedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Besucher werden Raritäten und Antikes genauso finden wie Kleidung, Deko und vieles mehr.

Drehorgelspieler und

eine Ballonkünstlerin

Ein Drehorgelspieler wird ebenfalls kommen und für die Kinder haben eine Stelzenläuferin und eine Ballonkünstlerin ihr Kommen angesagt.

Erfrischungen und Häppchen vervollständigen das deutlich erweiterte Angebot. So wird neben der ansässigen Gastronomie der "SV Diana Aumenau" in der Hofackerstraße Getränke und Leckeres vom Grill anbieten. Alle hier angebotenen Fleischwaren kommen vom ortsansässigen Hofladen.

Ein Übersichtsplan, was wo zu finden ist, liegt jeweils an den Ständen aus und führt die Besucher durch ganz Aumenau.

Es wird empfohlen, dass Teilnehmer und auch Besucher eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und Abstände eingehalten werden.

Wer noch mit einem Stand teilnehmen möchte, kann sich per WhatsApp unter Telefon 01 71-7 73 76 55 oder E-Mail an

asconex@gmx.de melden.