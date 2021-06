In den Ferien in Runkel Theater spielen

Workshops rund um das Theater bieten das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg sowie die Jugendpflegen Runkel und Villmar an. Natürlich gibt's am Ende auch eine Aufführung vor Publikum. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

LIMBURG-WEILBURG/RUNKEL/VILLMAR - Limburg-Weilburg/Runkel/Villmar (red). Das Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg bietet in Kooperation mit den kommunalen Jugendpflegen der Stadt Runkel und der Gemeinde Villmar in der zweiten Sommerferienwoche vom 26. bis 31. Juli ein großes Theaterprojekt mit dem Titel "Lebens(t)räume - Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt" auf dem Schulgelände der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel an.

Für Jungens und Mädchen von 10 bis 15 Jahren

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren. Die Teilnehmer können sich bereits bei der Anmeldung für einen von sechs Workshops entscheiden: "Schauspiel", "Bühnenbild", "Kostüme und Requisiten", "Film", "Plakate und Programmheft" sowie "Technik". Die Ergebnisse der einzelnen Workshops werden für die Aufführung zusammengeführt. Die Workshops finden montags bis freitags von je 9 bis 16 Uhr statt.

Am Freitag, 30. Juli, beginnt um 16 Uhr die Generalprobe. Die Aufführung ist für Samstag, 31. Juli, ab 18 Uhr geplant. Für die Kinder und Jugendlichen, die sich für die Workshops "Schauspiel" sowie "Plakate und Programmheft" entschieden haben, gibt es bereits am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr einen Vorbereitungsworkshop in der Johann-Christian-Senckenberg-Schule.

Das Theaterprojekt wird gefördert vom "Förderprogramm Kulturkoffer" des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Weitere Informationen - auch zu den Anmeldungen - sind unter Telefon 06431-296118 und per E-Mail an jbw@limburg-weilburg.de erhältlich. Kinder und Jugendliche aus Runkel und Villmar können sich an die Jugendpflegerinnen Solveig Richard und Cornelia Döring wenden.