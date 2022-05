In Limburg sieben Autos zerkratzt

Ein erheblicher Sachschaden ist in der Limburger Straße "Am Haustein" entstanden, weil Unbekannte dort geparkte Pkw beschädigt haben. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LIMBURG - In Limburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11. auf 12. Mai, an sieben Autos der Lack zerkratzt worden. Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen in die Straße "Am Haustein" gerufen. Ein Anwohner hatte dort mehrere zerkratzte Fahrzeuge entdeckt. Eine Streife der Polizei sah sich den Tatort an und zählte insgesamt sieben Fahrzeuge, an denen die linke Seite beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf 14 000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeughalter wurden informiert. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.