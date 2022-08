In Limburg stehen die Summer Games an

Strandgefühl mitten in der Limburger Innenstadt: Regelmäßig haben auch die jüngsten Gäste großen Spaß bei den "Summer Games". Archivfoto: Malte Glotz

LIMBURG - Jede Menge Sand, Sonnenschein und ein tolles Programm: Bereits zum 17. Mal finden nun die "Summer Games" in Limburg statt und sorgen für Strandfeeling pur. Seit 2005 sind sie in der Stadt und der Region das Sommer-Highlight und bieten den vielen Besuchern in diesem Jahr vom 25. bis 28. August wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm in großen Teilen der Limburger Innenstadt.

600 Tonnen Sand und eine Palmenallee

Nach Einschätzung von Bürgermeister Marius Hahn (SPD) zeigt schon die Langlebigkeit der "Summer Games", dass sie gut angenommen werden und viele Menschen in die Stadt locken. "Es ist immer wieder etwas Besonderes, auf dem Neumarkt mitten in der Stadt Strandfeeling zu erleben", sagt er.

Eine wichtige Basis der "Summer Games": Sie werden von Vereinen, Institutionen, Unternehmen und den Bürgern aktiv mitgestaltet. So sind auch jetzt wieder viele Vereine und Partner nicht nur Unterstützer, sondern beteiligen sich aktiv mit Aktionen und Angeboten.

Bezahlt werden muss dafür nichts, denn für die Besucher sind auch weiterhin alle Attraktionen und auch das Abendprogramm kostenfrei zugänglich.

Neben dem Neumarkt als zentralem Platz werden Teile der Fußgängerzone, der Europaplatz, die "WerkStadt" und auch das Lahnufer und die Lahn in die Veranstaltung mit einbezogen, sodass sich die "Summer Games" fast in der gesamten Innenstadt abspielen. Mehr als 600 Tonnen Sand werden verteilt, eine große Palmenallee säumt die Fußgängerzone, Liegestühle, Sonnenschirme und vieles mehr sorgen für Urlaubsstimmung am Limburger Sommerstrand.

Am Samstag, 27. August, gibt es ein großes Familien-Frühstück am Summer-Games-Strand. Auch Sportwettkämpfe und Mitmachangebote wird es geben. So unter anderem ein Bobby-Car-Erlebnistag (Sonntag), Kletterparcours des Vereins Kletterwald Diez, Eishockey-Mitmachaktionen des EHC Limburg/Diez, Fitness-Events und Vereinspräsentationen.

Mittlerweile schon zur Tradition geworden ist das Drachenbootrennen "Großer Preis von Limburg", das am Sonntag, 28. August, bereits zum zehnten Mal stattfindet.

Drachenboote fahren um Großen Preis von Limburg

Am Freitag, 26. August, von 18.30 Uhr bis etwa 22.30 Uhr stehen in der WerkStadt-Lounge die Limburger Meisterschaft im Tischfußball auf dem Programm. Hierbei ermitteln Limburger Firmen, Vereine und Bürger ihren Meister. Als prominente Gäste und Turnier-Organisatoren haben sich unter anderem der mehrmalige ehemalige Tischkicker-Weltmeister sowie der Deutsche Meister angekündigt.

Am Donnerstag, 25. August, findet um 16 Uhr im Rahmen der Eröffnung der "Summer Games" am Neumarkt die Preisverleihung für die Gewinner des Stadtradelns statt.

Am Donnerstag, 25. August, präsentiert die Max-Stillger-Stiftung den Sport- & Fußball-Talk. Dabei wird der ehemalige Sportmoderator Jörg Dahlmann auch sein neues Buch "Immer geradeaus" vorstellen. Mit dabei ist zudem Reporter-Legende Werner Hansch sowie ein Überraschungsgast aus dem Profifußball.

Auch das Abendprogramm wird wieder viele Tausend Besucher anlocken, wenn am Sommerstrand Musik und Party angesagt sind. Als musikalisches Highlight präsentieren die "Summer Games" am Freitagabend die Band "Beaker's Mom" sowie DJ Mr. Black.