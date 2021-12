In Limburg-Weilburg fehlen Unterkünfte für Asylbewerber

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg: Laut BAMF hat die Zahl der Menschen, die das erste Mal in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen, im Vergleich zum Vorjahr um 41,5 Prozent zugenommen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Geflüchtete werden 2015 an der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg unterrichtet. Auch die Asylbewerber, die nun nach Limburg-Weilburg kommen, könnten in Zukunft an Weilburger Schulen lernen. Ihre Zahl steigt wieder. Nun werden für die Menschen aber auch dringend Unterkünfte gesucht. Archivfoto: Schinder