In Limburg-Weilburg sollen acht "wilde Bäche" fließen

Bei einem Ortstermin begutachten (v.l.) Janine Ferdinand (Auszubildende der Gemeinde Selters), Ingo Pfeiffer (Projektleiter Hessische Land Gesellschaft), Sara Zabel (Projektleiterin Landkreis Limburg-Weilburg), Malvine Wolf (Projektleiterin HLG) und Benjamin Zabel (Bauamtsleiter der Gemeinde Selters) den Zustand des Eisenbachs bei Selters. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Acht Bäche aus dem Landkreis Limburg-Weilburg werden in den kommenden Jahren im Rahmen des Landesprogramms "100 wilde Bäche" renaturiert. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie läuft in Hessen auf Hochtouren. Deren anspruchsvolles Ziel ist es, bis 2027 alle Gewässer gemäß den Vorgaben der Europäischen Union in einen ökologisch guten Zustand zu bringen.

Um die Verwirklichung des Ziels schnell voranzutreiben, wurde das Programm "100 wilde Bäche" ins Leben gerufen. Im Zuge des Programms wurden gezielt 100 hessische Bäche ausgewählt, die modellhaft renaturiert werden. Für die Teilnahme an dem Programm konnten sich die Kommunen mit ihren Bächen bewerben. Dass acht Bäche aus Limburg-Weilburg in das Programm aufgenommen wurden, wertet der Landkreis als großen Erfolg. Das sind überdurchschnittlich viele, da sich 21 Landkreise und fünf kreisfreie Städte bewerben konnten.

Aus dem Landkreis Limburg-Weilburg zählen offiziell zu dem Programm: der Erbach (Elz), der Lasterbach (Waldbrunn und Elbtal), der Kerkerbach (Waldbrunn, Beselich, Runkel), der Sintersbach (Hünfelden), der Dombach (Bad Camberg), der Weinbach (Weinbach), der Eisenbach (Selters) und der Laubusbach (Weilmünster, Villmar, Selters und Brechen).

Für die Renaturierungsmaßnahmen können die Kommunen mit Zuschüssen zwischen 75 und 95 Prozent der Kosten rechnen.