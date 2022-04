In Limburg will sich Selbsthilfegruppe "Fatigue-Syndrom" gründen

In Limburg will sich eine Selbsthilfegruppe für Menschen gründen, die unter dem Fatigue-Syndrom leiden. Symbolfoto: bluedesign

LIMBURG-WEILBURG - Die Selbsthilfekontaktstelle im Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg unterstützt die Initiative zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für Erkrankte an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS) im Limburger Raum.

Seit 1969 habe die Weltgesundheitsorganisation WHO ME/CFS als neurologische Erkrankung gelistet. Schätzungsweise 250 000 bis 300 000 Menschen in Deutschland seien daran erkrankt. Es gebe keine Therapie und kaum Forschung, so der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Das chronische Fatigue-Syndrom gehe einher mit anhaltender Müdigkeit, Antriebslosigkeit sowie unüberwindbarer körperlicher und/oder geistiger Erschöpfung. Es beeinträchtige das Leben der Betroffenen nachhaltig, die physische und mentale Leistungsfähigkeit sei stark herabgesetzt und lasse sich selbst durch viel Schlaf nicht beseitigen. Häufig breche ME/CFS nach einem schweren Virus-Infekt aus.

Durch Long-Covid mehr

ins Bewusstsein gerückt

Besondere Bedeutung und Aufwind habe die Erkrankung durch den Zusammenhang zu Long-Covid erlangt. Auch dies kann die Infektion mit dem Virus ME/CFS auslösen. Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS und "Millions are Missing" machen auf die Situation der Erkrankten aufmerksam. 2021 reichten Selbsthilfeorganisationen eine Petition im Deutschen Bundestag ein, damit die Erkrankung ME/CFS auch politisch verstärkt in den Fokus genommen wird. Die Erforschung und die Versorgung der Betroffenen sollen bundesweit ausgebaut werden.

Jetzt soll es eine Selbsthilfegruppe im Landkreis Limburg-Weilburg geben. Angedacht seien Treffen einmal im Monat im Limburger Raum. Aktuell werden interessierte Betroffene für die entstehende Gruppe gesucht. Der Besuch der Gruppe ist kostenfrei.